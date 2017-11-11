11.11.2017 | 13:55

В четверг, 9 ноября, в Пензе специалисты областного министерства сельского хозяйства и представители общественных организаций проверили предприятия торговли и общественного питания и выявили нарушения в обороте алкогольной продукции.

В кафе-баре «Кураж», расположенном на улице Чаадаева, без лицензии продавалась водка «Империал», шла незаконная торговля пивом, отсутствовало подключение к системе ЕГАИС.

«По данному факту составлен протокол об административном правонарушении», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда в «Кураже» обнаруживается незаконная торговля алкоголем. В конце декабря прошлого года сотрудники областного аграрного ведомства при очередной проверке выяснили, что посетителям кафе-бара, не имеющего лицензии на реализацию алкоголя, в широком ассортименте предлагается спиртное.