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Общество | В кафе-баре на улице Чаадаева вновь незаконно торговали спиртным

11.11.2017|13:55
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В четверг, 9 ноября, в Пензе специалисты областного министерства сельского хозяйства и представители общественных организаций проверили предприятия торговли и общественного питания и выявили нарушения в обороте алкогольной продукции.

В кафе-баре «Кураж», расположенном на улице Чаадаева, без лицензии продавалась водка «Империал», шла незаконная торговля пивом, отсутствовало подключение к системе ЕГАИС.

«По данному факту составлен протокол об административном правонарушении», - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда в «Кураже» обнаруживается незаконная торговля алкоголем. В конце декабря прошлого года сотрудники областного аграрного ведомства при очередной проверке выяснили, что посетителям кафе-бара, не имеющего лицензии на реализацию алкоголя, в широком ассортименте предлагается спиртное.

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Гость|11.11.2017 14:42|

Раз в год заплатит. Выгода все равно идет.

Гость|11.11.2017 15:03|

В магазине на Клары Цеткин 17 тоже торгуют уже который год бухлом

Все алкаши туда ходят

Рядом садик в 30 метрах

И никому нет дела

Гость|11.11.2017 15:17|

Дуэт еще проверьте

Гость|11.11.2017 15:34|

Москвичка на кижеватова вообще круглосуточный шинок. Ни разу после проверок не переставали торговать спиртным и лицензию аннулировали. Все равно торгуют. Вся окружнаязнает что круглые сутки там продадут

Гость|11.11.2017 15:40|

Дуэт тоже круглосуточно торгует паленой водкой,и не какой управы на них нет.

Имя: Гость
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