11.11.2017 | 13:05

В субботу, 11 ноября, комиссия во главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым провела объезд крупных объектов, которые планируется открыть в ближайшее время.

Прежде всего чиновники посетили Свердловский мост. Глава администрации города убедился, что основные работы по контракту выполнены. Он распорядился очистить прилегающие территории от строительного мусора и сухой травы, привести в порядок колодцы инженерных сетей, срезать грунт около тротуара на улице Тухачевского, а также разместить на въездах со стороны Злобина и Свердлова таблички с информацией об истории моста.

Затем комиссия отправилась на улицу Лермонтова - к перинатальному центру на территории областной больницы. Мэр поручил покрасить ограждение вдоль красной линии и очистить муниципальную стоянку от мусора и опавших листьев.

Затем чиновники двинулись по зеленой зоне между улицами Лермонтова и Попова, где продолжается мощение аллеи тротуарной плиткой. Участок от педагогического института до здания дома Радио уже готов, до декабря будет завершена оставшаяся часть до улицы Попова.

«Также во время выезда Виктор Кувайцев обратил особое внимание на состояние тротуаров, подходов и подъездов к зданию аэропорта. Кроме того, он дал поручения, касающиеся очистки столбов от рекламных объявлений», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.