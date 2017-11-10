10.11.2017 | 09:20

В пятницу, 10 ноября, начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев направил коллегам и ветеранам правоохранительной системы поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел.

«Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Именно от нас зависит порядок на улицах городов, спокойствие жителей Пензенской области, их уверенность в собственной безопасности. И днем, и ночью, и в праздники, и в будни личный состав полиции Пензенской области обеспечивает общественный порядок, стоит на защите интересов региона, ведет непримиримую борьбу с преступностью.

Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное - грамотной и профессиональной работой.

Дорогие коллеги, прошу передать самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга, их поддержка и понимание.

В этот день я выражаю глубокую признательность нашим ветеранам за их нелегкий, но благодарный труд, за многолетнюю добросовестную службу!» - говорится в тексте поздравления.

В заключение Юрий Рузляев пожелал полицейским и их семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.