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Общество | Юрий Рузляев поздравил полицейских с профессиональным праздником

10.11.2017|09:20
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В пятницу, 10 ноября, начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев направил коллегам и ветеранам правоохранительной системы поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел.

«Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Именно от нас зависит порядок на улицах городов, спокойствие жителей Пензенской области, их уверенность в собственной безопасности. И днем, и ночью, и в праздники, и в будни личный состав полиции Пензенской области обеспечивает общественный порядок, стоит на защите интересов региона, ведет непримиримую борьбу с преступностью.

Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное - грамотной и профессиональной работой.

Дорогие коллеги, прошу передать самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга, их поддержка и понимание.

В этот день я выражаю глубокую признательность нашим ветеранам за их нелегкий, но благодарный труд, за многолетнюю добросовестную службу!» - говорится в тексте поздравления.

В заключение Юрий Рузляев пожелал полицейским и их семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

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Гость|10.11.2017 09:45|

penzainform.ru писал(a):

«Жителей просят проявить бдительность, обследовать нежилые помещения и заброшенные дома населенного пункта с целью выявления следов его пребывания, так как данное лицо может скрываться»,
penzainform.ru писал(a):
В Пензенской области проведут второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к противодействию наркоторговле и профилактике наркомании.
Органы ничего не хотят делать сами.

Гость|10.11.2017 10:03|

Опять сегодня будут давить пешеходов неопознанные машины?

Имя: Гость
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