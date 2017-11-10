10.11.2017 | 09:16

В Городищенском районе вынесено решение в отношении работника ООО «Станкомашстрой-Гарант», нарушившего требования охраны труда.

3 августа заведующий хозяйством, ответственный за работы на объектах организации, привлек 54-летнего слесаря по ремонту оборудования к погрузке железных рельсов, хотя последний не был этому обучен.

Рельсы поднимались на грузовой автомобиль с помощью автокрана, и при подъеме один из них упал, размозжив слесарю правую голень.

Следствие пришло к выводу, что заведующий хозяйством нарушил правила техники безопасности, допустив нахождение пострадавшего в опасной зоне действующего крана, и не принял меры для предотвращения аварийной ситуации.

Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину, возместил слесарю моральный вред и материальный ущерб и попросил прекратить уголовное дело, назначив ему наказание в виде штрафа.

Суд удовлетворил просьбу завхоза и вынес решение о штрафе в размере 40 000 рублей, сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.