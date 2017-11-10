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Общество | Магазин-кулинарию «Пекарня Хлебница» на ул. Кижеватова закрыли на 90 суток

10.11.2017|10:38
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Первомайский районный суд г. Пензы за административное правонарушение приостановил деятельность магазина-кулинарии «Пекарня Хлебница», располагающегося на улице Кижеватова.

Организация не соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы: хлебобулочные изделия загружают в здание под окнами жилого дома со стороны подъезда; сети бытовой канализации подключены к сети водоотведения жилого дома. Также в торговом зале не установлена приточно-вытяжная вентиляция, а в складском помещении она не функционирует.

«Суд постановил признать ООО «Пекарея-Пенза» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности магазина-кулинарии», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Пекарню Хлебницу» на улице Кижеватова закрыли до 27 января 2018 года.

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Гость|10.11.2017 12:22|

А где она соблюдаются?проверьте все пекарни !предполагаем что все остальные просто откупаются от роспотребнадзора и это давно не секрет !вот где коррупция !

Гость|10.11.2017 12:23|

На хлебозаводах грязище и ничего пекут .!

Гость|10.11.2017 12:25|

Роспотребнадзор лучше бы озаботился бы качеством хлеба дарницкий и батон нарезной !ведь не в какие рамки уже не лезет !

Гость|10.11.2017 12:31|

А на Стреле Добропек, там вообще ничего не соблюдается.

Двойные стандарты.

Бозы были, всем нравилось. Теперь там ничего. Помещение продается. Это место больше никогда не будет популярным, что бы там не сделали. Если только обратно Бозы.

Имя: Гость
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