10.11.2017 | 10:38

Первомайский районный суд г. Пензы за административное правонарушение приостановил деятельность магазина-кулинарии «Пекарня Хлебница», располагающегося на улице Кижеватова.

Организация не соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы: хлебобулочные изделия загружают в здание под окнами жилого дома со стороны подъезда; сети бытовой канализации подключены к сети водоотведения жилого дома. Также в торговом зале не установлена приточно-вытяжная вентиляция, а в складском помещении она не функционирует.

«Суд постановил признать ООО «Пекарея-Пенза» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности магазина-кулинарии», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Пекарню Хлебницу» на улице Кижеватова закрыли до 27 января 2018 года.