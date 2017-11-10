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Общество | Губернатор поблагодарил полицейских за профессионализм и принципиальность

10.11.2017|09:07
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В пятницу, 10 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил сотрудникам органов внутренних дел поздравление с профессиональным праздником.

«Это праздник сильных духом, мужественных и смелых людей, твердо стоящих на страже закона и общественного порядка, избравших делом своей жизни защиту справедливости, чести и достоинства человека.

Во многом именно от вашей эффективной работы зависят успешная реализация программ экономического и социального развития Пензенской области, а в конечном счете - обстановка в обществе, наше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу, профессионализм, честное исполнение служебного долга, ответственность и принципиальность!» - говорится в обращении главы региона к сотрудникам полиции.

Иван Белозерцев пожелал стражам порядка крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также дальнейших успехов в служении Отечеству.

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Гость|10.11.2017 09:29|

penzainform.ru писал(a):

ответственность и принципиальность!
Нужны, но у большинства полицейских их нет.

Имя: Гость
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