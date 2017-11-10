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Общество | Глава ГУ МЧС назвал главные причины заторов на пензенских дорогах

10.11.2017|16:18
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В пятницу, 10 ноября, на совещании в правительстве Пензенской области, в котором участвовал министр МЧС России Владимир Пучков, шла речь о готовности сотрудников МЧС обеспечить безопасность на зимних дорогах.

По словам руководителя регионального ГУ МЧС Сергея Козлова, общая протяженность дорог в области составляет более 16 тысяч километров, в том числе 14 тысяч - с твердым покрытием, 2,5 тысячи - с грунтовым. Всего определено 33 аварийно-опасных участка.

Географическое положение региона обусловливает невысокую интенсивность серьезных осложнений дорожной обстановки снегопадами и иными метеорологическими явлениями.

«На автодорогах федерального значения с 2009 по 2016 год случаев полного прекращения движения в заторах не было. В большинстве своем причиной заторов на дорогах является безответственное отношение водителей к зимней подготовке своих автомобилей и низкая культура вождения, приводящая к ДТП», - сообщил главный спасатель Сурского края.

Основная работа по обеспечению безопасного движения транспорта ляжет на дорожные организации. А для ликвидации чрезвычайных ситуаций на автотрассах привлекают спасателей.

«При необходимости спланировано привлечение автомобильной группировки ГУ МЧС в составе 100 человек и 11 автомобилей с развертыванием полевого лагеря. Кроме того, на дорогах предусмотрен 41 стационарный и 1 мобильный (передвижной) пункт обогрева, в которых предусмотрено горячее питание и оказание медицинской помощи», - доложил руководитель областного ГУ МЧС.

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Гость|10.11.2017 16:37|

Нет поводов не повысить штрафы за пешеходов! Давай еще.

Гость|10.11.2017 16:47|

Главная причина - это машины и "безответственные водители". Вывод: меньше машин - меньше заторов! ГЕНИАЛЬНО!!!

Гость|10.11.2017 16:48|

penzainform.ru писал(a):

безответственное отношение водителей к зимней подготовке своих автомобилей и низкая культура вождения, приводящая к ДТП», - сообщил главный спасатель Сурского края.
Кто бы говорил о подготовке. Через одну машины в гаражах не заводятся.

А у меня к зиме всё готово, даже 5 кг соли на всякий случай.

Обсирал бы лучше Ильина с его 5 см каши.

Гость|10.11.2017 16:53|

Главный спасатель Сурского края!

Круто!

Гость|10.11.2017 17:02|

penzainform.ru писал(a):

безответственное отношение водителей к зимней подготовке своих автомобилей и низкая культура вождения
Красавчик! А наши коммунальшики и чиновники все молодцы! Вчера только МУП плакался, что им зарплату не платят, а руководство преступно технику распродает.

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