10.11.2017 | 16:18

В пятницу, 10 ноября, на совещании в правительстве Пензенской области, в котором участвовал министр МЧС России Владимир Пучков, шла речь о готовности сотрудников МЧС обеспечить безопасность на зимних дорогах.

По словам руководителя регионального ГУ МЧС Сергея Козлова, общая протяженность дорог в области составляет более 16 тысяч километров, в том числе 14 тысяч - с твердым покрытием, 2,5 тысячи - с грунтовым. Всего определено 33 аварийно-опасных участка.

Географическое положение региона обусловливает невысокую интенсивность серьезных осложнений дорожной обстановки снегопадами и иными метеорологическими явлениями.

«На автодорогах федерального значения с 2009 по 2016 год случаев полного прекращения движения в заторах не было. В большинстве своем причиной заторов на дорогах является безответственное отношение водителей к зимней подготовке своих автомобилей и низкая культура вождения, приводящая к ДТП», - сообщил главный спасатель Сурского края.

Основная работа по обеспечению безопасного движения транспорта ляжет на дорожные организации. А для ликвидации чрезвычайных ситуаций на автотрассах привлекают спасателей.

«При необходимости спланировано привлечение автомобильной группировки ГУ МЧС в составе 100 человек и 11 автомобилей с развертыванием полевого лагеря. Кроме того, на дорогах предусмотрен 41 стационарный и 1 мобильный (передвижной) пункт обогрева, в которых предусмотрено горячее питание и оказание медицинской помощи», - доложил руководитель областного ГУ МЧС.