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Общество | Башмаковским школьникам выдавали 5 граммов творога вместо 30

10.11.2017|17:52
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В образовательных учреждениях Пензенской области детям значительно занижали нормы выдачи продуктов. Это выяснилось в ходе совместной проверки, организованной прокуратурой и управлением Роспотребнадзора.

Всего они зафиксировали 296 нарушений.

В Бековском, Малосердобинском, Неверкинском, Пензенском и других районах детей кормили продуктами, на которые не было подтверждающих качество и безопасность документов.

В Башмаковском, Белинском, Земетчинском, Мокшанском, Шемышейском и ряде других районов школьникам выдавали порции, которые были меньше нормы.

«В двух школах Башмаковского района фактическая выдача мяса составила 17,5 г вместо 77 г, мяса птицы – 14 г вместо 40 г, фактическая выдача творога составила 5 г вместо 30 г, молока – 160 г вместо 390, свежих фруктов – 17 г вместо 208 г», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В некоторых учебных заведениях Кузнецкого, Колышлейского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пензенского районов специалисты зафиксировали соблюдение санитарных норм - от использования посуды со сколами и трещинами до наличия кишечной палочки на смывах с рук работников кухни.

Среди нарушений также было использование молочных продуктов на основе растительных жиров (Бессоновский район) и с истекшим сроком годности (с. Засечное), неправильное их хранение (Бессоновский, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский и другие районы), отсутствие горячего питания (Наровчатский и Мокшанский районы).

По итогам проверки возбуждено 33 административных дела и внесено 212 представлений.

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Гость|10.11.2017 18:15|

Про остальное забыли. Хлебва выдевали вместо 120 гр.- 320 гр., картошки 500 гр вместо 250, макаронных изделий вместо 20 гр. - 200. Так что питательность пайка не нарушена.

Гость|10.11.2017 18:19|

Гость писал(a):

Про остальное забыли. Хлебва выдевали вместо 120 гр.- 320 гр., картошки 500 гр вместо 250, макаронных изделий вместо 20 гр. - 200. Так что питательность пайка не нарушена.
Иди нахуй , гандон !

Гость|10.11.2017 18:20|

Где уголовные дела на сволочей ?

Гость|10.11.2017 18:32|

В обл.Бурденко на завтрак дают 5гр масла сливочного вместо 20-30гр,сыр через раз ,ну все тоже самое как и в этой новости,только в новости воруют у детей,а в больницах у больных

Имя: Гость
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