10.11.2017 | 17:52

В образовательных учреждениях Пензенской области детям значительно занижали нормы выдачи продуктов. Это выяснилось в ходе совместной проверки, организованной прокуратурой и управлением Роспотребнадзора.

Всего они зафиксировали 296 нарушений.

В Бековском, Малосердобинском, Неверкинском, Пензенском и других районах детей кормили продуктами, на которые не было подтверждающих качество и безопасность документов.

В Башмаковском, Белинском, Земетчинском, Мокшанском, Шемышейском и ряде других районов школьникам выдавали порции, которые были меньше нормы.

«В двух школах Башмаковского района фактическая выдача мяса составила 17,5 г вместо 77 г, мяса птицы – 14 г вместо 40 г, фактическая выдача творога составила 5 г вместо 30 г, молока – 160 г вместо 390, свежих фруктов – 17 г вместо 208 г», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В некоторых учебных заведениях Кузнецкого, Колышлейского, Лопатинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пензенского районов специалисты зафиксировали соблюдение санитарных норм - от использования посуды со сколами и трещинами до наличия кишечной палочки на смывах с рук работников кухни.

Среди нарушений также было использование молочных продуктов на основе растительных жиров (Бессоновский район) и с истекшим сроком годности (с. Засечное), неправильное их хранение (Бессоновский, Нижнеломовский, Никольский, Пензенский и другие районы), отсутствие горячего питания (Наровчатский и Мокшанский районы).

По итогам проверки возбуждено 33 административных дела и внесено 212 представлений.