Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 ноя 2017|13:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  59.25
 

Общество | В центре Пензы демонтировали незаконный рекламный щит

09.11.2017|12:00
Печать

В областном центре продолжают убирать незаконно установленные рекламные и информационные конструкции. Работу ведет муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы».

В четверг, 9 ноября, в городе демонтировали рекламный щит на пересечении улиц Ставского и Захарова.

«Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускается. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По решению гордумы в Пензе также запрещено устанавливать выносные информационные конструкции.

В 2016-2017 гг. в областном центре было демонтировано более 500 щитов, баннеров и других рекламных объектов. Они должны размещаться по определенной схеме, которая сейчас включает 700 стоек.

При этом узаконенная реклама позволяет пополнять городской бюджет. В 2016 году доходы от ее размещения составили 74,3 млн рублей. В 2017-м планируется собрать 60,3 млн рублей. По состоянию на август было получено 18,6 млн.

0
0
0
0
 
Гость|09.11.2017 12:50|

Теперь вмонтируют рекламный щит какого нибудь своего достойного-непростого чухальника.

Гость|09.11.2017 12:59|

Зато Аншлаг наставил рекламных консрукций по всему городу в виде трех квадратов. И бетонное основание позорно торчит из-под земли и обрастает сорняком. Архитектура молчит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!