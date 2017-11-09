09.11.2017 | 12:00

В областном центре продолжают убирать незаконно установленные рекламные и информационные конструкции. Работу ведет муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы».

В четверг, 9 ноября, в городе демонтировали рекламный щит на пересечении улиц Ставского и Захарова.

«Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускается. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По решению гордумы в Пензе также запрещено устанавливать выносные информационные конструкции.

В 2016-2017 гг. в областном центре было демонтировано более 500 щитов, баннеров и других рекламных объектов. Они должны размещаться по определенной схеме, которая сейчас включает 700 стоек.

При этом узаконенная реклама позволяет пополнять городской бюджет. В 2016 году доходы от ее размещения составили 74,3 млн рублей. В 2017-м планируется собрать 60,3 млн рублей. По состоянию на август было получено 18,6 млн.