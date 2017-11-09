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Общество | В правительстве обсудили вопросы охраны водных ресурсов области

09.11.2017|15:00
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В правительстве Пензенской области прошло заседание участников Бассейнового совета Верхне-Волжского бассейнового округа. Члены совета подчеркнули: комфортно жить на берегах чистых рек и озёр должно не только нынешнее поколение россиян, но и будущее.

«Это такой орган, который вырабатывает рекомендательные позиции по рациональному использованию и охране водных объектов», - пояснил руководитель Верхнее-Волжского БВУ Александр Баринов.

А таких объектов только в Пензенской области более трех тысяч. Это реки, ручьи, водохранилища, пруды, озёра, болота. Если сложить совокупную протяжённость их береговой зоны, то она составит более 15 тысяч километров.

«Если их в одну общую линию свести, можно опоясать Россию и с севера на юг, и с запада на восток. Поэтому представьте, какая огромная работа необходима для того, чтобы поддерживать все это водное богатство в хорошем состоянии», - отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

В рамках федеральной целевой программы в Пензенской области за последние 10 лет были расчищены 12 рек, осуществлён ремонт 16 гидротехнических сооружений.

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Гость|09.11.2017 19:42|

penzainform.ru писал(a):

комфортно жить на берегах чистых рек и озёр должно не только нынешнее поколение россиян, но и будущее.
Список будущего поколения прилагается, остальные за забором

Гость|09.11.2017 19:46|

penzainform.ru писал(a):

Поэтому представьте, какая огромная работа необходима для того, чтобы поддерживать все это водное богатство в хорошем состоянии», - отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
обхахочешся

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