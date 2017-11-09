09.11.2017 | 12:10

В Пензенской области выросло количество ДТП на железнодорожных переездах. Если в 2016 году не было ни одного случая, то за 10 месяцев текущего - два происшествия, причем оба произошли по вине водителей.

Куйбышевская железная дорога эксплуатирует в Пензенской области 78 железнодорожных переездов. Оба случая произошли в Бессоновском районе.

16 июня на 106-м километре переезда Рузаевка - Пенза-III, на станции Проказна в селе Пыркино 42-летний мужчина, не обращая внимания на сигналы, направил трактор МТЗ-82 навстречу пассажирскому поезду Новороссийск - Воркута. За 300 метров до переезда машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. В результате столкновения водитель трактора погиб.

18 августа произошло еще одно ДТП на железнодорожных путях. В селе Грабово товарный поезд, следовавший из Пензы в Рузаевку, столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. На этот раз пострадавших не было.

Для предотвращения подобных случаев работники Пензенской дистанции пути, районных администраций и департамента ЖКХ провели внеочередное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов, расположенных в областном центре.

Как отметила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, особое внимание при комиссионных проверках уделяется обеспечению условий видимости, состоянию проезжей части и дорожных знаков на подъездах к переездам.

Кроме того, для всех дежурных по переездам Пензенского региона в ноябре будут проведены дополнительные технические занятия. Их цель - повысить уровень знаний и выработать навыки действий в нештатных ситуациях.