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Общество | В Пензенской области выросло число ДТП на железнодорожных переездах

09.11.2017|12:10
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В Пензенской области выросло количество ДТП на железнодорожных переездах. Если в 2016 году не было ни одного случая, то за 10 месяцев текущего - два происшествия, причем оба произошли по вине водителей.

Куйбышевская железная дорога эксплуатирует в Пензенской области 78 железнодорожных переездов. Оба случая произошли в Бессоновском районе.

16 июня на 106-м километре переезда Рузаевка - Пенза-III, на станции Проказна в селе Пыркино 42-летний мужчина, не обращая внимания на сигналы, направил трактор МТЗ-82 навстречу пассажирскому поезду Новороссийск - Воркута. За 300 метров до переезда машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. В результате столкновения водитель трактора погиб.

18 августа произошло еще одно ДТП на железнодорожных путях. В селе Грабово товарный поезд, следовавший из Пензы в Рузаевку, столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. На этот раз пострадавших не было.

Для предотвращения подобных случаев работники Пензенской дистанции пути, районных администраций и департамента ЖКХ провели внеочередное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов, расположенных в областном центре.

Как отметила пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, особое внимание при комиссионных проверках уделяется обеспечению условий видимости, состоянию проезжей части и дорожных знаков на подъездах к переездам.

Кроме того, для всех дежурных по переездам Пензенского региона в ноябре будут проведены дополнительные технические занятия. Их цель - повысить уровень знаний и выработать навыки действий в нештатных ситуациях.

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Гость|09.11.2017 12:54|

Пока +, пусть не забудут помыть стекла - линзы светофоров.

Гость|09.11.2017 13:12|

Ни условия видимости, ни знаки, ни занятия не помогут. Только установка автоматических противотаранных устройств (лучше от дурака и террориста пока не придумали).

Гость|09.11.2017 13:27|

Давно пора разработать для жд переездов безопасную систему проезда автомобилей. 21 век,а все шлагбаумы и непонятные мигающие светофоры со пищалками.

Имя: Гость
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