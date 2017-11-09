09.11.2017 | 12:59

В Пензенской области проведут второй этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к противодействию наркоторговле и профилактике наркомании.

Первый этап акции прошел с 13 по 24 марта, с 13 по 24 ноября Сурский край примет участие во втором этапе.

В этот период во всех медицинских организациях Пензенской области будут выделены отдельные телефонные номера для обращений граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Дежурные станут принимать звонки ежедневно с 9:00 до 18:00.

Продолжит свою работу телефон доверия областной наркологической больницы 8 (8412) 45-31-09. Консультацию можно получить с 8:00 до 19:00. Познакомившись с проблемой, психолог предложит пути ее решения, начиная с помощи в мотивации на лечение до самого процесса ликвидации зависимости.

«Кроме того, в УМВД России по Пензенской области круглосуточно работает телефон 8 (8412) 59-10-10, по которому можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков», - добавили в пресс-службе регионального минздрава.