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Общество | В колонии № 8 хозяйственно-бытовые стоки сбрасывались в болото

09.11.2017|12:41
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Пензенская прокуратура выявила экологические правонарушения в исправительной колонии № 8, расположенной в поселке Лесном.

Оказалось, что учреждение не заключало договор на вывоз жидких бытовых отходов со специализированной организацией и сбрасывало хозяйственно-бытовые стоки в болото.

«По результатам проверки возбуждено дело в отношении главного инженера учреждения об административном правонарушении (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Начальнику ИК-8 внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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Гость|09.11.2017 13:21|

В ИК-4 и ИК-8 никогда не было нормальной канализации! Ее там технически сделать невозможно. Представлений писать можно сколько угодно, только канализации там не будет!

Да, а что там с решением Ленинского районного суда об устройстве очистных сооружений на Шелаховке? Построили?

Имя: Гость
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