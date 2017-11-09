09.11.2017 | 12:41

Пензенская прокуратура выявила экологические правонарушения в исправительной колонии № 8, расположенной в поселке Лесном.

Оказалось, что учреждение не заключало договор на вывоз жидких бытовых отходов со специализированной организацией и сбрасывало хозяйственно-бытовые стоки в болото.

«По результатам проверки возбуждено дело в отношении главного инженера учреждения об административном правонарушении (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Начальнику ИК-8 внесено представление, которое находится на рассмотрении.