Пензенская прокуратура выявила экологические правонарушения в исправительной колонии № 8, расположенной в поселке Лесном.
Оказалось, что учреждение не заключало договор на вывоз жидких бытовых отходов со специализированной организацией и сбрасывало хозяйственно-бытовые стоки в болото.
«По результатам проверки возбуждено дело в отношении главного инженера учреждения об административном правонарушении (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Начальнику ИК-8 внесено представление, которое находится на рассмотрении.
В ИК-4 и ИК-8 никогда не было нормальной канализации! Ее там технически сделать невозможно. Представлений писать можно сколько угодно, только канализации там не будет!
Да, а что там с решением Ленинского районного суда об устройстве очистных сооружений на Шелаховке? Построили?