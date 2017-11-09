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Общество | В кассах и на сайте РЖД приостановили продажу билетов на январь

09.11.2017|15:44
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Пензенцы пока не могут спланировать поездки на новогодние праздники: и в кассах, и на сайте РЖД приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на январь.

Связано это с тем, что Федеральная антимонопольная служба не приняла решение по тарифам на пассажирские перевозки в 2018 год.

«Билеты в скорые фирменные поезда, купейную группу вагонов, также поезда «Сапсан» можно приобрести в кассах», - подчеркнул заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Руслан Вильданов.

Однако цена таких билетов на порядок выше, чем в плацкартных вагонах, поэтому потенциальные пассажиры не спешат брать дорогие билеты.

«У меня двое детей, и дороговато, конечно, на неделю съездить. Если бы я поехала отдыхать на месяц - другое дело. За десять часов отдать три тысячи за одного ребенка - это очень дорого», - выразила мнение жительница Пензы Оксана.

Федеральная пассажирская компания и те, кто ездят в плацкартных вагонах, рассчитывают, что уже в скором времени (до 16 ноября) вопрос с тарифами будет решен и в продаже появятся билеты эконом-класса на январь 2018 года. У тех, кто собирается путешествовать в плацкартном вагоне, в ноябре и декабре нет никаких проблем с заказом проездных документов.

Кстати, с 10 декабря между Пензой и Москвой будет курсировать еще один скорый состав.

«Этот 121-й поезд нужен для того, чтобы удовлетворить пассажиропоток, который сейчас существует между Пензой и Москвой. У данного поезда будут утренние отправления, и мы по суткам распределим и увезем всех, кому это необходимо по времени», - добавил Руслан Вильданов.

Из Пензы состав будет уезжать в 07:10 по воскресеньям, вторникам и четвергам в период с 22 декабря по 15 января ежедневно.

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Гость|09.11.2017 19:45|

penzainform.ru писал(a):

Кстати, с 10 декабря между Пензой и Москвой будет курсировать еще один скорый состав
все валят в столицу.скоро останется ванька тут и ц.рынок

Имя: Гость
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