09.11.2017 | 16:26

Сотрудники управляющей компании «Жилсервис» готовят забастовку, о которой уже предупредили начальство. Причина - задержка выплаты жалованья.

«В июне я получал зарплату последний раз. И все! Вот сейчас они стали перечислять зарплату, но не всем, то по две тысячи, то по три», - пожаловался сварщик Перт Яшин.

«В июле я, наверное, получал, вот только сейчас за август дают - и то копейки. Меня скоро жена из дома выгонит: ни денег нет, ничего вообще», - возмутился слесарь Сергей Заварзин.

Люди рассказали, что начальство всеми силами пытается сократить расходы на оплату труда.

«В сентябре выложили на Беляева, 41, тысячу кирпичей. На вышке работали, поднимали кирпичи на крышу, штукатурили, а директор пришел и срезал нам премию», - рассказала маляр Хавва Бадикова.

Коммунальщики жалуются и на плохие условия труда. Их не обеспечивают даже необходимым минимумом подручных средств, а жители домов, не зная об этом, ругают за плохую работу. Низкая зарплата, которую еще и не отдают, стала последней каплей.

«У нас самое большое выходит 15 тысяч. Вот у меня, сварщика, от силы 19. И больше нет ничего, даже спецодежды нет, все из дома несем: инструменты, сапоги болотные», - добавил Петр Яшин.

Коммунальщики пришли к начальству - на Фрунзе, 31. В здании до сих пор нет отопления. Вероятно, это еще один способ сэкономить.

Директора на месте не оказалось, а секретарь так и не смогла до него дозвониться. Находящийся в соседнем кабинете главный инженер объяснил, где глава управляющей компании.

«Сейчас зарплата выдается у нас через судебных приставов, вот он туда и поехал. Это все, что могу сказать, больше нечего», - прокомментировала Лариса Коннова.

Надо отметить, что это не первый скандал с «Жилсервисом». Зарплату сотрудникам подрядной организации задерживали в 2015 году из-за того, что деньги жильцов домов ушли в неизвестном направлении при банкротстве прежней управляющей компании. Тогда исправить ситуацию пытались созданием новой конторы и продажей техники, принадлежащей МУПу. Сейчас среди коммунальщиков ходят слухи о том, что «Жилсервис» якобы разделится на три отдельные компании.