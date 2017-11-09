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Общество | Пензенцев приглашают на акцию «Вместе против диабета»

09.11.2017|13:59
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14 ноября в Пензе состоится информационно-профилактическая акция «Вместе против диабета», где все желающие смогут пройти обследование и выяснить прогноз развития у себя сахарного диабета 2-го типа в ближайшие 10 лет.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом и пройдет в ТЦ «Пассаж» с 11:00 до 13:00.

Пришедшим в торговый центр пензенцам объяснят, как предотвратить развитие этой болезни и выявить ее на ранней стадии. Также специалисты расскажут об образе жизни, который следует вести больному сахарным диабетом - недугом, который часто приводит к инвалидности и несет смертельную опасность.

«Ежегодно количество людей, которым устанавливается столь серьезный диагноз, значительно увеличивается. В Пензенской области на учете у врачей–специалистов на данный момент находится почти 45 тысяч пациентов. Только в 2017 году это заболевание впервые выявлено у 2 845 жителей. При этом необходимо отметить, что значительная часть пациентов обращаются поздно, когда уже имеются осложнения», - сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

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Гость|09.11.2017 15:05|

penzainform.ru писал(a):

14 ноября в Пензе состоится информационно-профилактическая акция «Вместе против диабета», где все желающие смогут пройти обследование и выяснить прогноз развития у себя сахарного диабета 2-го типа в ближайшие 10 лет.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом и пройдет в ТЦ «Пассаж» с 11:00 до 13:00.

А почему в самый разгар рабочего дня? Чтобы народу меньше было?

Имя: Гость
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