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Общество | Пензенские кадеты вернулись с торжественного парада в Самаре

09.11.2017|14:32
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52 учащихся Пензенского казачьего генерала Слепцова кадетского корпуса четвертый раз стали участниками мероприятия, посвященного легендарному параду 7 ноября 1941 года. Они прошлись торжественным маршем по главной площади в городе Самаре.

Кириллу Краснощекову больше всего запомнились лица тех, кто чеканил здесь шаг ровно 76 лет назад.

«Когда смотришь на ветерана, у которого наворачиваются слезы, так и у тебя в глазах слезы, потому что ты представляешь, что происходило в той ужасной войне, в то ужасное время», - поделился впечатлениями кадет.

«Для кадетов это очень торжественное мероприятие, волнительное, и каждый проникся духом момента. Я сравниваю, какие у них были эмоции и старания при подготовке парадных расчетов», - отметил и. о. заместителя директора школы № 46 г. Пензы Александр Климов.

Возможность пройтись в строю получили лучшие из лучших. У Юлии Волковой день рождения 7 ноября и, по ее словам, участие в этом параде стало для нее лучшим подарком.

«Мы стояли в строю, утром нас построили на развод, и при всех (при всей этой коробке, при всем составе, который ездил туда) меня поздравляли с днем рождения. Это приятно. Не в каждой школе такое происходит», - рассказала девушка.

Всего в этом патриотическом мероприятии приняли участие свыше 90 расчетов из 16 регионов России. По строевой слаженности и выправке пензенские школьники получили высокую оценку от командующего парадом.

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