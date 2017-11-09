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Общество | Открытые люки на Фурманова грозят прохожим длительным больничным

09.11.2017|12:32
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Некоторые колодцы на коммунальной площадке на улице Фурманова лишились крышек. Один из люков расположился на дорожке у дома № 13. За торчащие доски легко зацепиться ногой и упасть, особенно в темноте, потому что с фонарями в данном районе дела плохи.

«Я сюда не хожу. Разве долго провалиться в колодец? Тут вот загорожен был, а сейчас нет, наверное, закрыли», - рассказала местная жительница.

Пожилая женщина выучила путь от подъезда до скамьи, чтобы лишний раз не рисковать.

На обочине другой дорожки притаилась очередная ловушка в виде открытой шахты. Если кто-то свалится туда, то больничный ему обеспечен.

Местные жители стали придерживаться строго правила: ходить только по асфальту и смотреть в оба.

«Смотрим, конечно, под ноги, как же не смотреть-то? Везде трубы проложены, это и не сквер для отдыха вовсе, я считаю», - отметила еще одна пензячка.

Но другой прогулочной зоны на Фурманова нет, как и инициативы облагородить дворы. На вопрос, почему не добиваются уличного освещения, люди просто отмахнулись.

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Гость|09.11.2017 19:26|

когда будет облава на пункты приёма чермета?

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