Новый остановочный павильон на улице Суворова не порадовал ожидающих городского транспорта людей, а посмешил. Слишком уж странно расположена лавочка.
«Она слишком низкая, большинству жителей неудобно будет. Молодым, наверное, легко с нее вставать, а вот пожилым нет», - поделился раздумьями житель города.
«Удобнее повыше бы. Для детей, может, и пойдет, а вот взрослым...» - засомневалась пензячка.
«Конечно, низкая, очень низкая. Надо хотя бы 45 сантиметров, чтобы как табуретка была, а это что? Сумку поставить, не более того», - высказался другой горожанин.
Пензенцы обращают внимание и на то, что павильон был установлен недавно, но уже выглядит как старый: мутные от разводов клея стенки, ржавчина на металлических деталях, облезшая краска. Складывается ощущение, что конструкции несколько лет и уже пора выделять деньги из бюджета на ремонт остановки.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):У нас всё так!
- А зачем меняли?
- Заработать нужно было!
- А почему плохие?
- Денег нет на хорошие!
- А куда же деньги делись?
- Ну.. мы.. Это не ваше дело! Решение утверждено депутатами.. была создана комиссия.. Проведен тендер.. Решение утверждено, вот печати и подписи!
Решение коллегиальное, поэтому никто не виноват! А будете дерзить, ещё и проезд поднимем!