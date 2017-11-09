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Общество | Новая остановка на Суворова выглядит как старая

09.11.2017|11:46
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Новый остановочный павильон на улице Суворова не порадовал ожидающих городского транспорта людей, а посмешил. Слишком уж странно расположена лавочка.

«Она слишком низкая, большинству жителей неудобно будет. Молодым, наверное, легко с нее вставать, а вот пожилым нет», - поделился раздумьями житель города.

«Удобнее повыше бы. Для детей, может, и пойдет, а вот взрослым...» - засомневалась пензячка.

«Конечно, низкая, очень низкая. Надо хотя бы 45 сантиметров, чтобы как табуретка была, а это что? Сумку поставить, не более того», - высказался другой горожанин.

Пензенцы обращают внимание и на то, что павильон был установлен недавно, но уже выглядит как старый: мутные от разводов клея стенки, ржавчина на металлических деталях, облезшая краска. Складывается ощущение, что конструкции несколько лет и уже пора выделять деньги из бюджета на ремонт остановки.

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Гость|09.11.2017 19:34|

penzainform.ru писал(a):

Слишком уж странно расположена лавочка.
penzainform.ru писал(a):
мутные от разводов клея стенки, ржавчина на металлических деталях, облезшая краска
У нас всё так!

- А зачем меняли?

- Заработать нужно было!

- А почему плохие?

- Денег нет на хорошие!

- А куда же деньги делись?

- Ну.. мы.. Это не ваше дело! Решение утверждено депутатами.. была создана комиссия.. Проведен тендер.. Решение утверждено, вот печати и подписи!

Решение коллегиальное, поэтому никто не виноват! А будете дерзить, ещё и проезд поднимем!

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