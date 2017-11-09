09.11.2017 | 11:46

Новый остановочный павильон на улице Суворова не порадовал ожидающих городского транспорта людей, а посмешил. Слишком уж странно расположена лавочка.

«Она слишком низкая, большинству жителей неудобно будет. Молодым, наверное, легко с нее вставать, а вот пожилым нет», - поделился раздумьями житель города.

«Удобнее повыше бы. Для детей, может, и пойдет, а вот взрослым...» - засомневалась пензячка.

«Конечно, низкая, очень низкая. Надо хотя бы 45 сантиметров, чтобы как табуретка была, а это что? Сумку поставить, не более того», - высказался другой горожанин.

Пензенцы обращают внимание и на то, что павильон был установлен недавно, но уже выглядит как старый: мутные от разводов клея стенки, ржавчина на металлических деталях, облезшая краска. Складывается ощущение, что конструкции несколько лет и уже пора выделять деньги из бюджета на ремонт остановки.