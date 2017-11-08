08.11.2017 | 10:37

За 10 месяцев 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Сурском крае было взыскано штрафов на общую сумму 12 млн 840 тыс. 297 рублей.

В частности, в федеральный бюджет за счет этого поступило 2 млн 441 тыс. 665 рублей, в местный - 10 млн 398 тыс. 632 рубля.

Как сообщили в управлении, самыми крупными оказались штраф по земельному надзору (7 млн 308 тыс. 479 рублей), а также штраф по ветеринарному надзору, карантину растений, семеноводству (2 млн 187 тыс. 687 рублей).