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Общество | За 10 месяцев Россельхознадзор взыскал в Пензенской области штрафов на 10 млн

08.11.2017|10:37
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За 10 месяцев 2017 года Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Сурском крае было взыскано штрафов на общую сумму 12 млн 840 тыс. 297 рублей.

В частности, в федеральный бюджет за счет этого поступило 2 млн 441 тыс. 665 рублей, в местный - 10 млн 398 тыс. 632 рубля.

Как сообщили в управлении, самыми крупными оказались штраф по земельному надзору (7 млн 308 тыс. 479 рублей), а также штраф по ветеринарному надзору, карантину растений, семеноводству (2 млн 187 тыс. 687 рублей).

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Гость|08.11.2017 11:02|

Какашка а не новость, у нас депутаты взятки по 20 000 000 берут только за небольшой объект торговли.

Гость|08.11.2017 11:22|

10 лямов не предел.!!!

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