08.11.2017 | 16:11

В учреждениях здравоохранения города введен особый режим. Медики готовятся к увеличению числа пациентов с респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Персонал в защитных масках, во взрослых и детских поликлиниках распределены потоки здоровых и больных посетителей, людей с температурой принимают в кабинете, вход в который отгорожен ширмой.

«Вчера была 39,8», - пожаловался доктору на температуру один из пациентов.

Небольшое превышение порога заболеваемости для медиков стало сигналом к действиям. Изменилось время обслуживания пациентов. Так, кабинеты неотложной помощи теперь работают до 20:00, а рентгенологическая служба поликлиник - до 22:00.

«Вызовы на дом будем принимать до 15 часов. Соответственно обслуживание адресов будет продлеваться до восьми - десяти часов вечера по мере необходимости», - подчеркнула заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Вся информация о пензенцах, которые вызывают врача на дом, из кол-центра попадает к медицинскому регистратору. Ольга Краснослободцева ведет учет пациентов, прикрепленных к 2-й поликлинике.

«Раз, два, три, четыре... Да, четыре вызова с температурой. Температурящих стало больше, но на данный момент сообщений о нуждающихся в неотложной помощи пока не поступало», - сообщила Ольга.

В настоящее время во всех 14 отделениях городской поликлиники работает 104 врача общей практики и 60 участковых терапевтов. Именно они ведут прием пациентов в стенах учреждения, а также приходят к больным домой. Кстати, подобный особый режим работы медиков вводился в области в середине января 2017 года, когда горожане массово болели.