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Общество | В Сердобском районе установлен памятник советскому солдату

08.11.2017|11:12
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В селе Кирово Сердобского района установлен памятник советскому солдату. Торжественная церемония его открытия состоится в четверг, 9 ноября, в Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

Монумент, который представляет собой фигуру коленопреклоненного солдата, создан в одной из московских мастерских скульпторами Денисом Стретовичем и Тимуром Юрченко. Автор проекта – советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский.

Инициаторами установки монумента стали региональное отделение Российского военно-исторического общества, Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры и администрация района.

«Идею поддержал губернатор Иван Белозерцев, и в этом году проект был включен в программу Российского военно-исторического общества по установке мемориальных знаков», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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