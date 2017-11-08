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Общество | В Пензе наградили чиновников за расселение аварийного жилья

08.11.2017|09:34
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил чиновников городской администрации за успешную работу по реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы».

Итоги расселения были подведены на совещании, состоявшемся во вторник, 7 ноября.

«Всего с 2008 по 2017 год в областном центре расселены 4 607 жилых помещений площадью 171 469,75 кв. м из 601 аварийного МКД. Новые квартиры получили более 11 тысяч человек», - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в рамках программы за период с 2013 по 2017 год переселенцам в Пензе предоставили 2 970 помещений (из них в 2017-м - 1 048) площадью 99 222,86 кв. метров из 389 аварийных домов (из них в 2017-м - 138). Там проживало 7 236 человек.

На совещании мэр вручил благодарственные письма своему заместителю Юрию Ильину, начальнику правового управления администрации Всеволоду Пилипенко и начальнику отдела того же управления Светлане Кочетовой, начальнику управления муниципального имущества администрации Наиле Алюшевой, и. о. начальника и главному специалисту отдела управления муниципального имущества Станиславу Зотцеву и Татьяне Люкакиной, начальнику управления ЖКХ Андрею Гришину, его заместителю Майе Вороновой и начальнику отдела управления Павлу Юдаеву, и. о. директора департамента ЖКХ Денису Леонтьеву и начальнику отдела департамента Ольге Корнеевой, начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову и его заместителю Андрею Егорову, начальнику отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации Пензы Михаилу Резницкому и его заму Марии Лошмановой, специалистам того же отдела Любови Андриановой, Ларисе Кожбатовой и Ксении Погребной, начальнику отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александру Утину, а также генеральному директору ООО «Федеральная управляющая компания» Юрию Устинову.

«Выражаю вам глубокую признательность за большую и продуктивную работу, направленную на реализацию масштабной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда. Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности, умению работать в команде муниципалитету удалось реализовать социально значимую программу», - обратился Виктор Кувайцев к награжденным.

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Гость|08.11.2017 09:54|

Премии за мошенничество? Как на ул.Ударной?

Гость|08.11.2017 09:54|

Жители рассыпавшегося дома на Ударной, присоединяются к поздравлениям

Гость|08.11.2017 09:54|

+1поддерживаю

Гость|08.11.2017 09:57|

Премия теперь ого какая будет!!!

Гость|08.11.2017 09:57|

За прямые должностные обязанности сейчас ещё награды дают?

Гость|08.11.2017 09:58|

В чём их заслуги?! По простому,без высоких слоганов. В том что смогли расселить нужные дома,в том,что смогли втюхать картонные домики,на которые уже сейчас страшно смотреть на Шуисте?

Гость|08.11.2017 10:00|

Просто мерзкое ощущение после прочтения. А самое печальное то, что простые люди не могут повлиять на эту ситуацию никак

Гость|08.11.2017 10:01|

Сначала подумал опечатка, должно быть - посадили. Потом вспомнил что дело в Буртассии происходит.

Гость|08.11.2017 10:06|

Гость писал(a):

Премии за мошенничество? Как на ул.Ударной?
Люди! Не съезжайте из старых крепких домов! Ваши квартиры и земля под ними стоят как коттедж на Красной Площади. Вас дурят!!!

Гость|08.11.2017 10:08|

Я в шоке!

Там уголовные дела надо заводить, а они награждают друг друга!

Это финиш!

Гость|08.11.2017 10:10|

penzainform.ru писал(a):

На совещании мэр вручил благодарственные письма своему заместителю Юрию Ильину

,

Ждем награждение Попкова орденом Боевого Красного Знамени.

Гость|08.11.2017 10:12|

Безобразие- это их прямые обязанности.Таким вопиющим фактом присвоения денег в виде премий должна заняться прокуратура и следственный комитет.А им все мало.

Гость|08.11.2017 10:14|

Когда приведут порядок микрорайон Заря.там уже объявление про бешенства.практически все подъезды протекают

Гость|08.11.2017 10:15|

penzainform.ru писал(a):

начальнику управления муниципального имущества администрации Наиле Алюшевой
Как женщина с образованием учителя начальных классов заняла эту должность?

Гость|08.11.2017 10:15|

Гость писал(a):

За прямые должностные обязанности сейчас ещё награды дают?
позёрство. понты...

они за это зарплату получают.

геройства не проявили, грудью на защиту не вставали...

А может вставали? вопрос- чью защиту???

многие-ли желали из города выехать в Зарю?

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Имя: Гость
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