08.11.2017 | 09:34

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил чиновников городской администрации за успешную работу по реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы».

Итоги расселения были подведены на совещании, состоявшемся во вторник, 7 ноября.

«Всего с 2008 по 2017 год в областном центре расселены 4 607 жилых помещений площадью 171 469,75 кв. м из 601 аварийного МКД. Новые квартиры получили более 11 тысяч человек», - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в рамках программы за период с 2013 по 2017 год переселенцам в Пензе предоставили 2 970 помещений (из них в 2017-м - 1 048) площадью 99 222,86 кв. метров из 389 аварийных домов (из них в 2017-м - 138). Там проживало 7 236 человек.

На совещании мэр вручил благодарственные письма своему заместителю Юрию Ильину, начальнику правового управления администрации Всеволоду Пилипенко и начальнику отдела того же управления Светлане Кочетовой, начальнику управления муниципального имущества администрации Наиле Алюшевой, и. о. начальника и главному специалисту отдела управления муниципального имущества Станиславу Зотцеву и Татьяне Люкакиной, начальнику управления ЖКХ Андрею Гришину, его заместителю Майе Вороновой и начальнику отдела управления Павлу Юдаеву, и. о. директора департамента ЖКХ Денису Леонтьеву и начальнику отдела департамента Ольге Корнеевой, начальнику управления капитального строительства Игорю Умнову и его заместителю Андрею Егорову, начальнику отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации Пензы Михаилу Резницкому и его заму Марии Лошмановой, специалистам того же отдела Любови Андриановой, Ларисе Кожбатовой и Ксении Погребной, начальнику отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александру Утину, а также генеральному директору ООО «Федеральная управляющая компания» Юрию Устинову.

«Выражаю вам глубокую признательность за большую и продуктивную работу, направленную на реализацию масштабной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда. Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности, умению работать в команде муниципалитету удалось реализовать социально значимую программу», - обратился Виктор Кувайцев к награжденным.