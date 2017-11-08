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Общество | В Наровчате новую улицу назвали именем погибшего в Чечне милиционера

08.11.2017|10:41
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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел новая улица в селе Наровчат Пензенской области получила имя прапорщика милиции Юрия Кадейкина, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Соответствующее решение принял комитет местного самоуправления Наровчатского сельсовета.

В церемонии открытия улицы имени Юрия Кадейкина приняли участие руководство регионального управления МВД, личный состав отделения по Наровчатскому району, ветераны подразделения, представители местных органов власти.

«Табличку с названием улицы открыли начальник управления по работе с личным составом областного УМВД полковник внутренней службы Константин Фролов и вдова Юрия Кадейкина Галина Ивановна», - сообщили в пресс-службе управления.

Юрий Кадейкин погиб 1 марта 2005 года в Серноводске при обстреле боевиками территории, где пензенские милиционеры проходили службу. Одна из гранат, брошенных боевиками, взорвалась недалеко от позиции, которую занял Юрий. В бою с террористами наровчатский милиционер получил смертельное ранение.

Юрий Кадейкин награжден орденом Мужества посмертно. На его могиле коллеги установили памятник. В сентябре 2006 года в Наровчате была открытамемориальная доска в его родной школе. В музее при местном отделе внутренних дел, где хранятся личные вещи героя, каждый год проходят вечера его памяти.

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Гость|08.11.2017 11:41|

Хм...

Мост им. академика Кадырова будет в Наровчате?

Гость|08.11.2017 11:46|

А где улица? Пустырь какой то.... . Или эта улица, как обещаемая Водопьяновым дорога в плесковке?

Имя: Гость
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