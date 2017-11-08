08.11.2017 | 15:49

Для того чтобы каждый мог узнать, по каким технологиям и из каких материалов строятся дома в Городе Спутнике, компания «Термодом» запустила серию передач под общим названием «Контроль качества». Первый выпуск посвящен фасадной отделке многоэтажек.

Для облицовки домов в Спутнике используются металлокассеты и сэндвич-панели. Это решение позволяет сделать дом настоящей крепостью, отлично защищающей от жары, холода и уличного шума.

Цокольный и первый этажи каждого дома отделывают металлокассетами, начиная со второго этажа - сэндвич-панелями. Ведущий программы поднялся в строительной люльке на высоту второго этажа и вместе с рабочими прошел весь путь установки такой панели.

Также он побывал в цехе холдинга «Термодом», где производятся материалы для облицовки домов. На видео зрителей ждет пошаговый процесс создания фасадных элементов.

А в завершение передачи состояние дома, где проходила облицовка фасада, проверили с помощью специального высокотехнологичного прибора - тепловизора.