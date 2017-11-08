08.11.2017 | 18:46

На территории регионального УМВД прошла церемония открытия мемориала в честь работников правоохранительных органов, павших при исполнении служебного долга. На гранитные плиты были нанесены 111 имен сотрудников органов внутренних дел Пензенской области.

Мемориал посвящен сотрудникам милиции и полиции, погибшим в разные годы при охране общественного порядка.

«Мы обрели единый символ памяти всех наших коллег, пожертвовавших жизнью во имя защиты и безопасности людей. Этому мемориалу надлежит стать ежедневным напоминанием каждому о том подвиге, который совершили стражи правопорядка Пензенской области», - подчеркнул начальник УМВД России по Пензенской области.

Все, кто поступал и поступает на службу в органы внутренних дел, отдают себе отчет в том, что это смертельно опасная работа. Каждый знает, что в любой момент он может не вернуться домой. Несмотря на хорошую подготовку, никто из сотрудников не застрахован от бандитской пули.

«Получаются такие ситуации, когда нельзя предусмотреть все моменты. Может быть, единственный выход остается, чтобы другие остались живы: положить голову, как говорится в священном писании, за други своя», - отметил командир ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

На открытии памятника, кроме личного состава УМВД, присутствовали родители, вдовы и дети погибших. Цветы возложили с надеждой на то, что списки погибших сотрудников правоохранительных органов не пополнятся новыми именами.