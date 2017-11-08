08.11.2017 | 14:19

Завершена доследственная проверка причины госпитализации новорожденного ребенка в Заречном.

2 октября в зареченскую медсанчасть № 59 был доставлен мальчик в возрасте одного месяца. Врачи поставили ему предварительный диагноз «ожог пищевода». На следующий день ребенка перевели для дальнейшего лечения в Пензенскую областную клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова.

Проверка показала, что у ребенка имеется врожденное заболевание желудка. Из-за него случился заброс кислоты желчного содержимого в желудок и пищевод. Это привело к воспалению их слизистой, которое в начале обследования было принято за химический ожог. Впоследствии этот диагноз был исключен.

Кроме того, следователи проверили версию родителей о некачественной молочной смеси, которую те купили в одной из зареченских аптек, они связывали ожог с кормлением ребенка именно этим продуктом. Выводы экспертного исследования остатков смеси свидетельствуют о безопасности молочной смеси и ее соответствии техническим регламентам.

«По результатам проведенной проверки следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.