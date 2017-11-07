07.11.2017 | 11:12

В Пензенской области подведены итоги Всероссийской акции «Живи, лес!», проходившей с 1 сентября по 31 октября.

За это время в мероприятиях приняли участие более тысячи жителей Сурского края. В регионе высажено более 55 тысяч саженцев деревьев и кустов на площади более 4 га, заготовлено свыше 1 000 кг семян лесных растений.

Кроме того, очищен от мусора и хлама лес на площади более 125 га, проведено около 50 занятий, уроков, просветительских лекций и семинаров, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Акция «Живи, лес!» проводится уже шестой год. Ее особенностью в 2017-м является то, что она проходила в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.