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Общество | В Пензенской области завершилась Всероссийская акция «Живи, лес!»

07.11.2017|11:12
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В Пензенской области подведены итоги Всероссийской акции «Живи, лес!», проходившей с 1 сентября по 31 октября.

За это время в мероприятиях приняли участие более тысячи жителей Сурского края. В регионе высажено более 55 тысяч саженцев деревьев и кустов на площади более 4 га, заготовлено свыше 1 000 кг семян лесных растений.

Кроме того, очищен от мусора и хлама лес на площади более 125 га, проведено около 50 занятий, уроков, просветительских лекций и семинаров, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Акция «Живи, лес!» проводится уже шестой год. Ее особенностью в 2017-м является то, что она проходила в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий.

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Гость|07.11.2017 12:03|

Молодцы!

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