07.11.2017 | 14:02

В Ленинском районе Пензы мировой судья по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел административное дело в отношении 57-летнего индивидуального предпринимателя, который осуществлял перевозку пассажиров с нарушением лицензионных условий.

20 сентября он выдал путевой лист водителю микроавтобуса «Газель Next», работавшему на маршруте № 63.

В 7:50 транспортное средство было остановлено на улице Чаадаева, и в ходе проверки выяснилось, что в нем едут 26 пассажиров при допустимой норме загрузки в 19 человек.

В суде перевозчик не стал отрицать свою вину. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.