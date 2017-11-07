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Общество | В Пензе оштрафовали перевозчика за лишних пассажиров в автобусе № 63

07.11.2017|14:02
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В Ленинском районе Пензы мировой судья по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел административное дело в отношении 57-летнего индивидуального предпринимателя, который осуществлял перевозку пассажиров с нарушением лицензионных условий.

20 сентября он выдал путевой лист водителю микроавтобуса «Газель Next», работавшему на маршруте № 63.

В 7:50 транспортное средство было остановлено на улице Чаадаева, и в ходе проверки выяснилось, что в нем едут 26 пассажиров при допустимой норме загрузки в 19 человек.

В суде перевозчик не стал отрицать свою вину. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

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Гость|07.11.2017 14:33|

Пфф, так можно каждую первую маршрутку с утра тормозить. А иначе никак, просто не уехать. Администрация же не может заменить позорные маршрутки нормальными автобусами, слишком хорошо заносят.

Имя: Гость
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