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Общество | В филармонии с размахом отпраздновали 100-летие революции

07.11.2017|18:58
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В стенах филармонии была развернута полевая кухня, чтобы те, кто решил отпраздновать 100-летие революции, не мерзли на улице.

Собравшихся переместили в культурное учреждение и до начала концерта накормили традиционной гречневой кашей с горячим чаем. Многие приехали на праздник из районов. Подкрепившись, вспомнили о былом.

«Мы были воспитаны тем временем, детьми которого и являемся. Это все было наше русское, советское, бесплатное, доступное во всех отношениях», - выразил мнение пенсионер Матвей Баюков из Неверкинского района.

«Нельзя однозначно сказать, что тогда было хорошо, а сейчас плохо. Мне 68 лет, я еще хожу в ансамбль, пою, поэтому жизнь продолжается», - уверена пенсионерка Тамара Люкшина.

Всех гостей встречал детский музыкальный ансамбль «Золотая молния». Кадеты раздавали концертные программки с изображением вождя мирового пролетариата, о котором читали кое-что в учебниках.

«Ленин в Россию принес революцию, которая послужила началом новой эры в России, можно так сказать», - блеснула знаниями одна из кадетов.

Количество людей, пожелавших прийти на праздник, оказалось слишком велико, зал был полон, а попасть внутрь хотелось всем, даже без пригласительных. Мест уже не было, поэтому одни стояли, а другие просто сидели на ступеньках.

«Сегодня мы должны понимать, почему эта революция произошла, и мы должны с вами помнить уроки столетней давности для того, чтобы учесть все те фатальные ошибки», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

После торжественных поздравлений состоялся концерт. В это время сердобольные сотрудники филармонии решили покормить служебную собаку, которая всегда работает во время таких мероприятий, но та, облизываясь, отказалась от еды. Она на боевом посту и из чужих рук не ест.

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Гость|07.11.2017 20:04|

Чухальники у всех целы ?

Гость|07.11.2017 20:23|

А говорили, что не праздник?! Всё-таки праздник! Почему губер не в теме? Почему не расставил приоритеты? Какому же богу молиться? Чертовски хочется достроить коммунизм, чтобы не только чиновникам было хорошо, но и простому народу!!! Прокоммунистические настроения городских властей не понравятся царю!

Гость|07.11.2017 20:26|

Да Попков прославился , пиар бесплатный

Гость|07.11.2017 20:26|

у них теперь другой праздник...

Гость|07.11.2017 20:28|

а с православными жрецами празднование согласовано?

Гость|07.11.2017 20:38|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

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