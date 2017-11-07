07.11.2017 | 18:58

В стенах филармонии была развернута полевая кухня, чтобы те, кто решил отпраздновать 100-летие революции, не мерзли на улице.

Собравшихся переместили в культурное учреждение и до начала концерта накормили традиционной гречневой кашей с горячим чаем. Многие приехали на праздник из районов. Подкрепившись, вспомнили о былом.

«Мы были воспитаны тем временем, детьми которого и являемся. Это все было наше русское, советское, бесплатное, доступное во всех отношениях», - выразил мнение пенсионер Матвей Баюков из Неверкинского района.

«Нельзя однозначно сказать, что тогда было хорошо, а сейчас плохо. Мне 68 лет, я еще хожу в ансамбль, пою, поэтому жизнь продолжается», - уверена пенсионерка Тамара Люкшина.

Всех гостей встречал детский музыкальный ансамбль «Золотая молния». Кадеты раздавали концертные программки с изображением вождя мирового пролетариата, о котором читали кое-что в учебниках.

«Ленин в Россию принес революцию, которая послужила началом новой эры в России, можно так сказать», - блеснула знаниями одна из кадетов.

Количество людей, пожелавших прийти на праздник, оказалось слишком велико, зал был полон, а попасть внутрь хотелось всем, даже без пригласительных. Мест уже не было, поэтому одни стояли, а другие просто сидели на ступеньках.

«Сегодня мы должны понимать, почему эта революция произошла, и мы должны с вами помнить уроки столетней давности для того, чтобы учесть все те фатальные ошибки», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

После торжественных поздравлений состоялся концерт. В это время сердобольные сотрудники филармонии решили покормить служебную собаку, которая всегда работает во время таких мероприятий, но та, облизываясь, отказалась от еды. Она на боевом посту и из чужих рук не ест.