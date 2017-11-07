07.11.2017 | 16:56

На набережной состоялась торжественная церемония вскрытия временных капсул, заложенных в 1967 и 1977 годах. Завещание вскрыть послания потомкам в день столетия Октябрьской революции - 7 ноября 2017 года - было исполнено.

В 1967 году на митинге по закладке капсул с посланиями присутствовала Вера Астахова. Тогда, 50 лет назад, она училась в первом классе.

«Я просто помню ощущение этой капсулы: в руках-то у меня она была, я ее подержала. Она была такая холодная и тяжелая. В общем-то, было интересно. И всегда хотелось посмотреть именно этот процесс вынимания, хотелось почитать, что там все-таки», - поделилась Вера Астахова.

И, наконец, исторический момент наступил - спасатели вскрыли тайник в мемориале Славы с замурованными в нем посланиями потомкам. Губернатор извлек первое письмо.

«В металлической гильзе находится стеклянная капсула, а в ней прекрасно сохранившийся свиток с письмом потомкам из 1967 года», - прокомментировали происходящее для собравшихся.

В послании содержатся громкие слова о важности Великой Октябрьской социалистической революции, о памятных вехах и грандиозных достижениях советской власти. Примерно то же самое написано и во втором письме.

Извлеченные из бетонного тайника артефакты были переданы на вечное хранение в краеведческий музей.