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Общество | Пензенцы не знают о 100-летии Октябрьской революции

07.11.2017|11:54
Печать

Оказывается, не все пензенцы помнят, какое событие потрясло Россию ровно 100 лет назад.

«Праздник какой-то был, но не помню какой, к сожалению», - засомневалась одна из горожанок.

«Кого свергли-то у нас? Кого-то у нас свергли…», - не смогла вспомнить другая пензячка.

«7 ноября 2017 года празднуется 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции», - уверенно продекламировал юный пензенец.

7 ноября (или 25 октября по старому стилю) 1917 года в Пензе еще не знали о событиях в Петрограде: с городом на Неве прервалось и телеграфное, и телефонное сообщение. В местной печати ни в этот день, ни на следующий не было никаких сообщений о революционных изменениях в жизни страны. И только через несколько суток газета «Пензенская речь» напечатала первое сообщение.

«Москва полна тревожных слухов, самые чудовищные предположения находят в ней место. Такое настроение поддерживается тем обстоятельством, что телефон Москва - Петроград не работает или, вернее, на нем запрещено работать. Вполне уверенно говорят, что произошел арест всех членов Временного правительства», - зачитала исторический документ главный архивист Государственного архива Пензенской области Светлана Петрина.

Специалисты Госархива рассказали, что революцию в Пензе, судя по сохранившимся документам, сначала практически не ощутили. Первое эхо переворота дошло до Пензы 20 ноября 1917-го, когда были разгромлены магазины на улице Московской. И все равно большевиков сначала не воспринимали как реальную силу, способную коренным образом перевернуть жизнь страны.

«Они у нас в городе взяли власть только 17 декабря 1917 года, а в уездах уже, в губернии, после этого стали тоже устанавливать советскую власть. И где-то в начале 1918 года, зимой, уже была установлена советская власть по всей губернии», - добавила Светлана Петрина.

Через год Пенза уже дружно отмечала первый день рождения Советской Республики. На сайте Государственного архива Пензенской области на виртуальной выставке можно увидеть все документы, касающиеся 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

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Гость|07.11.2017 12:57|

мы же не пассионарии какие то.

Гость|07.11.2017 13:02|

"Иваны не помнящие родства",жертвы и выкидыши российского образования.

Гость|07.11.2017 13:03|

Дааа, в наше время, дебилов было меньше!

Гость|07.11.2017 13:12|

Владимир Ульянов-Ленин 3 апреля 1917 года прибыл в Петроград — через вражескую территорию, в опломбированном вагоне, с большим количеством денег. Рассекреченные немецкие архивы полностью подтверждают финансирование В. Ульянова-Ленина генеральным штабом армии страны, которая уже третий год находилась в состоянии войны с Россией. Сие означает — «работу» большевиков оплачивала Германия… Впрочем, ради справедливости нужно отметить, что с немецким генеральным штабом также были связаны и меньшевики, и эсеры…

Льва Бронштейна-Троцкого финансировала британская и американская разведки. Их человек — Якоб Шифф — передал Троцкому миллионы долларов на финансирование большевистской революции. В конце концов на эти деньги под руководством В. Ульянова-Ленина, Л. Бронштейна-Троцкого и других фанатиков, готовых ради своих утопических целей уничтожить собственную страну, всего несколько тысяч горлопанов-большевиков разрушили Российскую империю…

http://moskva.bezformata.ru/listnews/istoriya-povtoryaetsya-dvazhdi/5546767/

Гость|07.11.2017 13:16|

Гость писал(a):

"Иваны не помнящие родства",жертвы и выкидыши российского образования.
Точнее и нем скажешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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