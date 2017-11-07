07.11.2017 | 11:54

Оказывается, не все пензенцы помнят, какое событие потрясло Россию ровно 100 лет назад.

«Праздник какой-то был, но не помню какой, к сожалению», - засомневалась одна из горожанок.

«Кого свергли-то у нас? Кого-то у нас свергли…», - не смогла вспомнить другая пензячка.

«7 ноября 2017 года празднуется 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции», - уверенно продекламировал юный пензенец.

7 ноября (или 25 октября по старому стилю) 1917 года в Пензе еще не знали о событиях в Петрограде: с городом на Неве прервалось и телеграфное, и телефонное сообщение. В местной печати ни в этот день, ни на следующий не было никаких сообщений о революционных изменениях в жизни страны. И только через несколько суток газета «Пензенская речь» напечатала первое сообщение.

«Москва полна тревожных слухов, самые чудовищные предположения находят в ней место. Такое настроение поддерживается тем обстоятельством, что телефон Москва - Петроград не работает или, вернее, на нем запрещено работать. Вполне уверенно говорят, что произошел арест всех членов Временного правительства», - зачитала исторический документ главный архивист Государственного архива Пензенской области Светлана Петрина.

Специалисты Госархива рассказали, что революцию в Пензе, судя по сохранившимся документам, сначала практически не ощутили. Первое эхо переворота дошло до Пензы 20 ноября 1917-го, когда были разгромлены магазины на улице Московской. И все равно большевиков сначала не воспринимали как реальную силу, способную коренным образом перевернуть жизнь страны.

«Они у нас в городе взяли власть только 17 декабря 1917 года, а в уездах уже, в губернии, после этого стали тоже устанавливать советскую власть. И где-то в начале 1918 года, зимой, уже была установлена советская власть по всей губернии», - добавила Светлана Петрина.

Через год Пенза уже дружно отмечала первый день рождения Советской Республики. На сайте Государственного архива Пензенской области на виртуальной выставке можно увидеть все документы, касающиеся 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.