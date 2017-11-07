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Общество | К концу года в Заре должна появиться коробка первого дома для детей-сирот

07.11.2017|11:31
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В понедельник, 6 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил динамику строительства в Заре домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом микрорайоне планируется возвести три пятиэтажных дома на 150 квартир. Первый должен быть построен в июне 2018 года, второй - в сентябре, третий - в марте 2019-го.

В настоящее время завершены работы нулевого цикла для первого здания, специалисты приступили к кирпичной кладке стен, продолжается забивка свай под второй дом, всего готово 60 свай из 240.

В декабре предполагается сделать коробку первого дома, вывести нулевой цикл второго здания и проложить инженерные коммуникации.

«Нужно помнить о безопасности и комфорте жителей микрорайона при производстве строительных работ», - подчеркнул Виктор Кувайцев и поручил оградить стройку и провести санитарную уборку.

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