07.11.2017 | 09:28

Во вторник, 7 ноября, в связи со столетним юбилеем Октябрьской революции 1917 года губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области.

«Сегодня в Российской Федерации - памятная дата, знаменующая столетие Октябрьской революции, которая, без сомнения, изменила весь мир.

Наша с вами общая задача, вне зависимости от взглядов, верований и убеждений, дать непредвзятый и глубокий анализ событий 1917 года.

Объективная оценка прошлого будет способствовать консолидации общества ради настоящего и будущего.

Президент РФ В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что «недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки».

Дорогие земляки!

История не прощает невыученных уроков. Об этом нужно помнить всегда и чтить память ушедших поколений. Они научили нас главному - любить свою страну и малую родину. А это идеалы вне времени и политики», - говорится в обращении главы региона.