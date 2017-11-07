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Общество | Губернатор направил обращение в связи с 100-летием Октябрьской революции

07.11.2017|09:28
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Во вторник, 7 ноября, в связи со столетним юбилеем Октябрьской революции 1917 года губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области.

«Сегодня в Российской Федерации - памятная дата, знаменующая столетие Октябрьской революции, которая, без сомнения, изменила весь мир.

Наша с вами общая задача, вне зависимости от взглядов, верований и убеждений, дать непредвзятый и глубокий анализ событий 1917 года.

Объективная оценка прошлого будет способствовать консолидации общества ради настоящего и будущего.

Президент РФ В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что «недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки».

Дорогие земляки!

История не прощает невыученных уроков. Об этом нужно помнить всегда и чтить память ушедших поколений. Они научили нас главному - любить свою страну и малую родину. А это идеалы вне времени и политики», - говорится в обращении главы региона.

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Гость|07.11.2017 09:59|

И Вам того же и берегите чухальник и чухальники своих близких!

Здоровья Вам!

Гость|07.11.2017 10:07|

Где реакция губернатора на поведение чиновника на демострации? Молчание означает что он одобряет.

Имя: Гость
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