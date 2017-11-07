Во вторник, 7 ноября, в связи со столетним юбилеем Октябрьской революции 1917 года губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области.
«Сегодня в Российской Федерации - памятная дата, знаменующая столетие Октябрьской революции, которая, без сомнения, изменила весь мир.
Наша с вами общая задача, вне зависимости от взглядов, верований и убеждений, дать непредвзятый и глубокий анализ событий 1917 года.
Объективная оценка прошлого будет способствовать консолидации общества ради настоящего и будущего.
Президент РФ В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что «недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки».
Дорогие земляки!
История не прощает невыученных уроков. Об этом нужно помнить всегда и чтить память ушедших поколений. Они научили нас главному - любить свою страну и малую родину. А это идеалы вне времени и политики», - говорится в обращении главы региона.
И Вам того же и берегите чухальник и чухальники своих близких!
Здоровья Вам!