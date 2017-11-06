06.11.2017 | 09:32

ЖК «Лазурный» - это комплекс из трех домов с интересными планировками, огороженной придомовой территорией, уникальной дворовой архитектурой и прекрасным видом на озеро и лес.

При строительстве «Лазурного» компания «Термодом» объединила уже имеющиеся удачные решения и принципиально новые черты, призванные повысить уровень жизни собственников.

В шаговой доступности от жилого комплекса находятся школа, детские сады, магазины, парк, бассейн, тропа здоровья. Развитая инфраструктура позволяет организовать активный и насыщенный досуг для всех членов семьи.

Еще одно важное преимущество ЖК «Лазурный» - безопасность. В огороженный двор не могут попасть посторонние люди. Автоматические ворота открываются с помощью брелоков и карты жителя Города Спутника, закодированной таким образом, что въехать могут только владельцы квартир в «Лазурном».

Интересная особенность: перед входом во двор установлен единый домофон с камерой. То есть гость звонит в определенную квартиру, не заходя на территорию двора. При этом, если у владельца жилья установлена панель видеонаблюдения, он не только услышит посетителя, но и увидит его. Это защитит собственников от нежеланных гостей.

Завершаются работы по монтажу оборудования для видеонаблюдения. Камеры установят в лифтах, лифтовом холле, на лестничных площадках и по периметру жилых домов. Так что внутридомовое пространство, двор и парковка будут под видеонаблюдением.

В каждом доме созданы все условия для работы консьержей. С помощью установленных камер они будут следить за придомовой территорией и домом в режиме реального времени.

В случае чрезвычайной ситуации консьерж вызовет экстренную службу по обращению жителей. Кроме того, он не допустит в подъезд распространителей рекламных листовок и пресечет попытки вандализма.

Таким образом, ЖК «Лазурный» - это идеальное место для уютной, комфортной и безопасной семейной жизни.