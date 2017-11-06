06.11.2017 | 14:49

5 тысяч рублей за свет в квартире каждый месяц или немедленная замена прибора учета за 3 600 рублей - перед таким выбором поставили жителей 112-го дома на улице Калинина две женщины, представившиеся контролерами.

Кто-то сразу согласился, а Лилия Бычкова схватилась за сердце. Ей новый счетчик ставили в 2008-м, сказали, что он действителен до 2024 года.

«Подождите, не сообщайте пока ничего, я завтра деньги возьму у сына, я им говорю. У нас рядом специализированный магазин. Подошла к продавцу и говорю: «Сколько у вас счетчик стоит?» Она говорит: «800, 750 рублей. Если хотите, мы даже установим, у нас есть человек, за 1 100 установит вам счетчик», - рассказала женщина.

Контролеры записали фамилии тех, к кому заходили, обещали прийти еще и оставили свой номер мобильного телефона. В разговоре с одной из жительниц дома женщина-контролер, даже не узнав, какая квартира, с ходу вынесла приговор прибору учета: срочно менять.

«У вас не соответствует класс точности, еще у вас просрочен поверочный интервал. Все, с госреестра снят он у вас», - пояснили по телефону.

Нашелся ответ и на вопрос о странной сумме платежа в случае несвоевременной замены прибора.

«Почему 2,5 тысячи? Там рассчитываются квадратные метры, умножаются на количество проживающих, дальше идет еще повышающий коэффициент», - заверила отвечающая по телефону женщина.

Возражения, что в вычислении норматива на электричество никак не участвует площадь квартиры, что в Горэлектросети ничего не знают о том, что прибор снят с госреестра, что срок межповерочного интервала данной модели - 16 лет, что класс точности 2 соответствует современным требованиям, ничего не дали. Женщина на другом конце провода настаивала на своем: менять надо.

Нечто подобное в Пензе уже происходило. Представители частных фирм в конце 2015 года создали такой ажиотаж, что коммунальщики пломбы не успевали за ними ставить. Люди ждали специалистов до двух месяцев, все это время платя по нормативу.

«В наш адрес поступило порядка 9 тысяч замен, которые были проведены потребителями вне плана», - отметил начальник управления ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Роман Максаков.

А в 2016-м на улице Кулакова частники после замены счетчиков весь дом так и оставили в темноте. Восстанавливала освещение аварийная служба.