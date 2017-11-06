06.11.2017 | 17:33

В Пензе открыли выставку «Праведный верою жив будет» и посвятили памяти тех, кто погиб в годы гонений на Русскую православную церковь, но не отказался от веры. Сотни священнослужителей в годы репрессий приняли страшную смерть.

Экспозицию открыли в канун годовщины Октябрьской революции недалеко от возрождаемого кафедрального собора в сквере имени Лермонтова.

«Пензенский Спасский кафедральный собор постигла та же самая судьба, что и храм Христа Спасителя: он был уничтожен советской властью, а у стен этого храма в 1918 году, между прочим, по сути дела, началась гражданская война. Здесь был и мятеж белочехов, здесь была расстреляна мирная демонстрация в феврале 1918 года - крестный ход», - рассказал доктор исторических наук Виктор Кондрашин.

На открытии выставки говорили о трагических событиях, страшных преступлениях против граждан. На стендах разместили фотографии и информацию о священномучениках и исповедниках земли пензенской.

Неугодных власти расстреливали на Бутовском полигоне, там же и хоронили в общих могилах. Это место получило название русской Голгофы, сейчас же это мемориальный научно-просветительский центр. Его директор, Игорь Гарькавый, - частый гость Пензенской епархии.

«Священники не снимали с себя крест, не снимали с себя служение свое, шли до конца. Они становились примером настоящего мужества и, можно сказать, даже героизма для тех людей, которые жили рядом с ними, потому что в это же самое время люди были вынуждены многократно преступать через те нравственные принципы, которые они декларировали. Я говорю о самих коммунистах», - отметил Игорь Гарькавый.

«Я считаю, что без веры мы не продвинемся. Какая бы она ни была, пусть кто-то верит в космос, в высшую энергию, кто-то - в бога, но в любом случае вера должна быть доброй и иметь добрые начала, тогда это поможет и обязательно спасет», - высказала мнение жительница Пензы Светлана.

Не забыли организаторы выставки включить в экспозицию и портреты последнего русского монарха Николая II и его супруги.