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Общество | В Пензе священникам, погибшим в годы репрессий, посвятили выставку

06.11.2017|17:33
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В Пензе открыли выставку «Праведный верою жив будет» и посвятили памяти тех, кто погиб в годы гонений на Русскую православную церковь, но не отказался от веры. Сотни священнослужителей в годы репрессий приняли страшную смерть.

Экспозицию открыли в канун годовщины Октябрьской революции недалеко от возрождаемого кафедрального собора в сквере имени Лермонтова.

«Пензенский Спасский кафедральный собор постигла та же самая судьба, что и храм Христа Спасителя: он был уничтожен советской властью, а у стен этого храма в 1918 году, между прочим, по сути дела, началась гражданская война. Здесь был и мятеж белочехов, здесь была расстреляна мирная демонстрация в феврале 1918 года - крестный ход», - рассказал доктор исторических наук Виктор Кондрашин.

На открытии выставки говорили о трагических событиях, страшных преступлениях против граждан. На стендах разместили фотографии и информацию о священномучениках и исповедниках земли пензенской.

Неугодных власти расстреливали на Бутовском полигоне, там же и хоронили в общих могилах. Это место получило название русской Голгофы, сейчас же это мемориальный научно-просветительский центр. Его директор, Игорь Гарькавый, - частый гость Пензенской епархии.

«Священники не снимали с себя крест, не снимали с себя служение свое, шли до конца. Они становились примером настоящего мужества и, можно сказать, даже героизма для тех людей, которые жили рядом с ними, потому что в это же самое время люди были вынуждены многократно преступать через те нравственные принципы, которые они декларировали. Я говорю о самих коммунистах», - отметил Игорь Гарькавый.

«Я считаю, что без веры мы не продвинемся. Какая бы она ни была, пусть кто-то верит в космос, в высшую энергию, кто-то - в бога, но в любом случае вера должна быть доброй и иметь добрые начала, тогда это поможет и обязательно спасет», - высказала мнение жительница Пензы Светлана.

Не забыли организаторы выставки включить в экспозицию и портреты последнего русского монарха Николая II и его супруги.

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Гость|06.11.2017 19:35|

penzainform.ru писал(a):

Пензенский Спасский кафедральный собор постигла та же самая судьба, что и храм Христа Спасителя: он был уничтожен советской властью,
Когда то они пожгли Святилища, Капища, Храмы потом и их постигла та же участь. Вообще то все эти верования простое невежество и карго культ по отношению к предшествующей высокоразвитой цивилизации. Надо бы науку развивать, а не тиражировать невежество.

Гость|06.11.2017 19:44|

Завыли, заухали. Не успел Путин эту стену говна в Москве посетить.

Гость|06.11.2017 19:58|

penzainform.ru писал(a):

Священники не снимали с себя крест, не снимали с себя служение свое, шли до конца
...И бизнесом не занимались. Настоящие-то священники. Не ряженые.

Гость|06.11.2017 20:05|

а что там со жрецами, которые к немцам перебегали пачками? Им памятников не будет?

Про сквер уже можно забыть? Попы кругом его своим... вымыслом пометили...

Гость|06.11.2017 20:15|

penzainform.ru писал(a):

Священники не снимали с себя крест, не снимали с себя служение свое, шли до конца.
- с оружием в руках - в полках колчака и Юга России нещадно уничтожали всех несогласных. уплыли на запад, сколотили карловацкую группу (с которой не хотели сотрудничать другие ветви православия зарубежного) - будущую подстилку гитлера. часть осталась в стране для подрывной работы - это она и попала - за преступления против мирного населения в Гражданской войне - под справедливый террор

Гость|06.11.2017 20:16|

penzainform.ru писал(a):

иколая II и его супруги
еще добавьте фото того японского городового - что гонял николашку саблей из приморского притона

Гость|06.11.2017 20:34|

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