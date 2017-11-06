06.11.2017 | 13:44

Когда-то к берегам реки причаливали катера, теперь же прибивает только мусор. Сура стала резервуаром отходов: в грязной воде плещется все, что может держаться на плаву. Безрадостная картина, а ведь раньше люди любовались речным флотом.

Три транспортных пассажирских единицы курсировали от «Ростка» до Барковки. Здесь плавали теплоходы «Чайка», «Лермонтов», «Белинский», еще существовала «Сура», но она использовалась в технических целях. Катера служили для переправы дачников, отдыхающих. Желающих обычно собиралось немало.

«В 9:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00 отходим от Бакунина, через полтора часа мы приходим на Бакунинскую пристань опять», - вспоминали о тогдашнем расписании речного транспорта.

Сезон навигации начинался в конце апреля - начале мая и завершался к ноябрю. Если бы катера еще существовали, их бы уже готовили к зимовке. Но, к сожалению, речной муниципальный флот уничтожен, и теперь по реке курсирует только мусор.