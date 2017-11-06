Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|6 ноя 2017|16:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Общество | Новую школу в Кузнецке будут принимать на следующей неделе

06.11.2017|15:39
Печать

Работы по вводу в эксплуатацию новой школы в Кузнецке активизируют. Соответствующее поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании с главами администраций муниципальных образований в понедельник, 6 ноября.

Строительство школы на 375 мест началось после обращения жителей микрорайона, которые жаловались на значительную загрузку существующей школы и просили возвести новое образовательное учреждение.

«Как доложил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, приемка новой школы запланирована уже на следующей неделе», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

2 сентября 2016 года депутаты Собрания представителей Кузнецка на внеочередной сессии приняли решение о выделении денег на строительство второго здания школы № 5 в Западном микрорайоне.

«Возведение объекта планируется на условиях софинансирования: 95% - средства областного бюджета, 5% - доля городского бюджета. Стоимость строительства школы составит 195 миллионов 500 тысяч рублей», - поясняли в пресс-службе администрации Кузнецка.

Планировалось, что это будет отдельно стоящее здание для начальной школы, средние классы останутся в основном помещении. Строительство хотели закончить к 1 сентября 2017 года.

В ноябре 2016-го руководитель Управления капитального строительства Кузнецка Рафаэль Биктимиров, комментируя возведение новой школы, сообщил, что в результате торгов цена контракта была снижена до 172 млн 575 тыс. Подрядчиком стала организация из Тамбовской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!