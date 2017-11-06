06.11.2017 | 15:39

Работы по вводу в эксплуатацию новой школы в Кузнецке активизируют. Соответствующее поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании с главами администраций муниципальных образований в понедельник, 6 ноября.

Строительство школы на 375 мест началось после обращения жителей микрорайона, которые жаловались на значительную загрузку существующей школы и просили возвести новое образовательное учреждение.

«Как доложил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский, приемка новой школы запланирована уже на следующей неделе», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

2 сентября 2016 года депутаты Собрания представителей Кузнецка на внеочередной сессии приняли решение о выделении денег на строительство второго здания школы № 5 в Западном микрорайоне.

«Возведение объекта планируется на условиях софинансирования: 95% - средства областного бюджета, 5% - доля городского бюджета. Стоимость строительства школы составит 195 миллионов 500 тысяч рублей», - поясняли в пресс-службе администрации Кузнецка.

Планировалось, что это будет отдельно стоящее здание для начальной школы, средние классы останутся в основном помещении. Строительство хотели закончить к 1 сентября 2017 года.

В ноябре 2016-го руководитель Управления капитального строительства Кузнецка Рафаэль Биктимиров, комментируя возведение новой школы, сообщил, что в результате торгов цена контракта была снижена до 172 млн 575 тыс. Подрядчиком стала организация из Тамбовской области.