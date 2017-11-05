05.11.2017 | 11:30

В Пензе городская и детская стоматологические поликлиники сольются путем присоединения последней к первой. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в среду, 1 ноября.

После завершения процесса реорганизации учреждение здравоохранения будет называться Пензенской стоматологической поликлиникой.

В тексте документа уточняется, что учреждение будет оказывать неотложную стоматологическую помощь при острых состояниях и обострениях хронических заболеваний, а также проводить диагностику, лечение и профилактику заболеваний челюстно-лицевой области.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина.