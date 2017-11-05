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Общество | В Пензе объединят городскую и детскую стоматологические поликлиники

05.11.2017|11:30
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В Пензе городская и детская стоматологические поликлиники сольются путем присоединения последней к первой. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в среду, 1 ноября.

После завершения процесса реорганизации учреждение здравоохранения будет называться Пензенской стоматологической поликлиникой.

В тексте документа уточняется, что учреждение будет оказывать неотложную стоматологическую помощь при острых состояниях и обострениях хронических заболеваний, а также проводить диагностику, лечение и профилактику заболеваний челюстно-лицевой области.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина.

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Гость|05.11.2017 12:22|

Это чтобы Петруша больше не возрождался?

Имя: Гость
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