05.11.2017 | 14:14

Несмотря на то, что в основном здесь звучит русская речь, все заключенные - иностранные граждане. В специализированный центр содержания они попали за нарушение миграционного законодательства.

«Я работал в Москве как бы частично, зарабатывал деньги и отправлял на родину. Потом как-то так получилось, что я потерял документы вместе с сумкой, деньгами, телефоном. Вовремя не обратился в правоохранительные органы, чтобы заявить об утере паспорта. В этом, наверное, и заключалась моя ошибка», - рассказал иностранный гражданин Артем.

Как живется иностранцам в этом центре, проверяли члены общественного совета УМВД России по Пензенской области и наблюдательной комиссии.

В настоящее время здесь находится 35 человек.

«В общем-то, жалоб от них никаких не поступило. Они довольны тем, как их кормят, тем, что дают связаться с родственниками. Чистенько все, ремонт косметический сделан, все очень достойно», - сделал вывод член Общественного совета УМВД России по Пензенской области Константин Кулаков.

Кстати, несколько лет назад во время такой же проверки замечаний к сотрудникам центра было много. Теперь все проблемы устранены.