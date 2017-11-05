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Общество | Общественники проверили условия содержания иностранцев в спеццентре

05.11.2017|14:14
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Несмотря на то, что в основном здесь звучит русская речь, все заключенные - иностранные граждане. В специализированный центр содержания они попали за нарушение миграционного законодательства.

«Я работал в Москве как бы частично, зарабатывал деньги и отправлял на родину. Потом как-то так получилось, что я потерял документы вместе с сумкой, деньгами, телефоном. Вовремя не обратился в правоохранительные органы, чтобы заявить об утере паспорта. В этом, наверное, и заключалась моя ошибка», - рассказал иностранный гражданин Артем.

Как живется иностранцам в этом центре, проверяли члены общественного совета УМВД России по Пензенской области и наблюдательной комиссии.

В настоящее время здесь находится 35 человек.

«В общем-то, жалоб от них никаких не поступило. Они довольны тем, как их кормят, тем, что дают связаться с родственниками. Чистенько все, ремонт косметический сделан, все очень достойно», - сделал вывод член Общественного совета УМВД России по Пензенской области Константин Кулаков.

Кстати, несколько лет назад во время такой же проверки замечаний к сотрудникам центра было много. Теперь все проблемы устранены.

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Гость|05.11.2017 14:51|

Их еще содержат,деньги из бюджета на них тратят,а надо их всех на принудительные работы на рудниках отправлять!

Гость|05.11.2017 15:09|

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

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