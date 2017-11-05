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Общество | На Западной Поляне продолжается благоустройство нового сквера

05.11.2017|10:20
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В воскресенье, 5 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход благоустройства зеленой зоны между улицами Лермонтова и Попова на Западной Поляне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие с раннего утра занимаются мощением аллеи тротуарной плиткой и обустройством парковочного пространства на территории, прилегающей к педагогическому институту.

«Несмотря на то, что подрядная организация ведет работы в плотном режиме, в связи с погодными условиями темпы нужно наращивать», - подчеркнул мэр Пензы.

Благоустройство территории началось 6 июня. В 2017 году из бюджета города выделяется 20 миллионов рублей, чтобы преобразовать ее в функциональную зону отдыха.

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Гость|05.11.2017 10:40|

Сейчас температура минус,то дождь,то снег,то заморозки,эта плитка весной местами ПРОСЯДЕТ,местами вывалиться от вспучивания.И кто из чиновников будет нести персональную ответственность за качество работ и оплачивать недоделки из своих собственных средств???

Гость|05.11.2017 10:48|

КОГДА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА СУММА ВЫДЕЛЕННАЯ НА ВЫКУП ЗЕМЛИ И ЗДАНИЙ НА НАБЕРЕЖНОЙ ПО ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ 2017-2018 года?

Гость|05.11.2017 10:48|

Гость писал(a):

недоделки из своих собственных средств???
Нет конечно, деньги выделены и надо изымать, вот и торопятся, а то снег ляжет не сегодня, завтра и кукуй до весны.. а жрать они щас хотят, думаю и зимой будут плитку класть , контроля то нет никакого

Имя: Гость
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