05.11.2017 | 10:20

В воскресенье, 5 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход благоустройства зеленой зоны между улицами Лермонтова и Попова на Западной Поляне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие с раннего утра занимаются мощением аллеи тротуарной плиткой и обустройством парковочного пространства на территории, прилегающей к педагогическому институту.

«Несмотря на то, что подрядная организация ведет работы в плотном режиме, в связи с погодными условиями темпы нужно наращивать», - подчеркнул мэр Пензы.

Благоустройство территории началось 6 июня. В 2017 году из бюджета города выделяется 20 миллионов рублей, чтобы преобразовать ее в функциональную зону отдыха.