В воскресенье, 5 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход благоустройства зеленой зоны между улицами Лермонтова и Попова на Западной Поляне.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие с раннего утра занимаются мощением аллеи тротуарной плиткой и обустройством парковочного пространства на территории, прилегающей к педагогическому институту.
«Несмотря на то, что подрядная организация ведет работы в плотном режиме, в связи с погодными условиями темпы нужно наращивать», - подчеркнул мэр Пензы.
Благоустройство территории началось 6 июня. В 2017 году из бюджета города выделяется 20 миллионов рублей, чтобы преобразовать ее в функциональную зону отдыха.
Сейчас температура минус,то дождь,то снег,то заморозки,эта плитка весной местами ПРОСЯДЕТ,местами вывалиться от вспучивания.И кто из чиновников будет нести персональную ответственность за качество работ и оплачивать недоделки из своих собственных средств???