05.11.2017 | 11:52

В воскресенье, 5 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил реконструируемый спорткомплекс «Зенит», который в 2018 году может стать тренировочной базой для одной из команд - участниц чемпионата мира по футболу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время здесь благоустраивается территория тренировочной площадки и участка, прилегающего к стадиону, ведется врезка разметки на поле с искусственным покрытием.

Кроме того, уже смонтированы внутренняя система электроснабжения, вентиляции, насосная станция, готова стяжка кровли, завезена сантехника, скомплектована котельная и осуществлена ее врезка.

Виктор Кувайцев напомнил, что временные рамки ограничены, поэтому нужно четко отслеживать соблюдение графика работ. В связи с этим он поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову, курирующему данное направление, в ежедневном режиме проводить на стройплощадке планерки.