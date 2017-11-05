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Общество | Мэр Пензы поручил ежедневно проводить планерки на стадионе «Зенит»

05.11.2017|11:52
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В воскресенье, 5 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил реконструируемый спорткомплекс «Зенит», который в 2018 году может стать тренировочной базой для одной из команд - участниц чемпионата мира по футболу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время здесь благоустраивается территория тренировочной площадки и участка, прилегающего к стадиону, ведется врезка разметки на поле с искусственным покрытием.

Кроме того, уже смонтированы внутренняя система электроснабжения, вентиляции, насосная станция, готова стяжка кровли, завезена сантехника, скомплектована котельная и осуществлена ее врезка.

Виктор Кувайцев напомнил, что временные рамки ограничены, поэтому нужно четко отслеживать соблюдение графика работ. В связи с этим он поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову, курирующему данное направление, в ежедневном режиме проводить на стройплощадке планерки.

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Гость|05.11.2017 11:56|

молодец

кроме этого отлично былобы закупить современное видеооборудование для сьемки и публичного показа этих совещаний

Гость|05.11.2017 12:20|

Ага- это тот,который мухлевал...,что ли? Зам мэра? А почему не зам Губернатора? Чудны дела твои,Господи!

Мы- едины?!

Имя: Гость
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