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Общество | Две наровчатские компании нарушили закон о промышленной безопасности

05.11.2017|12:06
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В Наровчатском районе в ООО «Вакууммаш» и ООО «Наровчатский тепловик» выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности.

Так, в ООО «Вакууммаш» своевременно не продлили лицензию на эксплуатацию оборудования сети газопотребления, не заключили договор на обслуживание с аварийно-спасательными формированиями, не создали собственное профессиональное либо нештатное аварийно-спасательное формирование.

Компанией «Наровчатский тепловик» не проводилась экспертиза промышленной безопасности технических устройств: газораспределительного шкафа, внутреннего газопровода низкого давления, котлов «Факел», а также дымовых труб.

«В отношении руководителей указанных организаций прокурором района возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В обе компании внесены представления об устранении выявленных нарушений.

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