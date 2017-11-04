04.11.2017 | 14:07

В первую субботу ноября во всем мире отмечается День мужчин.

Четырехкратный чемпион Пензенской области по бодибилдингу Олег Воеводин праздник провел на рабочем месте - в тренажерном зале, совершенствуя свою форму и помогая строить красивое тело другим. 20 лет назад Олег решил получить профессию электромеханика холодильного оборудования, однако во время обучения понял, что это не его.

«Пришел в 1996 году. Тогда еще тренажерных залов не было, пригласили в машиностроительный техникум, при котором была местная качалка. Я попробовал, мне понравилось, ну и я втянулся», - рассказал Олег.

Вместе с Олегом Всемирный день мужчин могли отметить 613 тысяч пензенцев - именно столько представителей сильного пола проживает в регионе. Правда, о существовании праздника многие никогда не слышали.

«Честно говоря, даже и не знала», - призналась пензячка.

«Женский я знаю - 8 Марта, тем более я родился 8 марта. А про мужской я даже не знал, и зря», - отметил другой житель областного центра.

Праздник появился всего 17 лет назад с подачи Михаила Горбачева, именно президент СССР предложил учредить его. Идею поддержали ООН и другие международные организации.

В настоящее время мужчины трудятся в различных отраслях: они готовят еду, лечат, строят, стригут, шьют одежду. Некоторые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сохранить жизнь чужую, однако своими подвигами не хвастаются.

«Я не могу сказать за себя, что, например, спас человека. Это не благодаря мне, многие коллеги по работе помогают. То есть я себя как бы не выделяю на фоне других», - объяснил пожарный Сергей Шляпугин.

А пока одни настоящие мужчины борются с огнем, другие осваивают новые, необычные направления деятельности, например мужскую художественную гимнастику.