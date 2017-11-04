04.11.2017 | 09:48

В субботу, 4 ноября, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин от имени депутатов поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства.

«Корни этого праздника уходят в далекое прошлое, когда в 1612 году русский народ освободил Москву от польских интервентов и положил конец Смутному времени.

Не только гражданин Минин и князь Пожарский объединили россиян. Настоящая любовь к Родине подняла народ на великие дела, дала силы на подвиги и свершения. Государственный праздник - доказательство того, что россияне свято берегут традиции предков, наполняют их духовное достояние новыми делами и свершениями.

Пензенская область - уникальная территория, где в мире и согласии живут представители многочисленных народностей. У всех у нас общая Родина, общий дом и общие цели. Мы все хотим, чтобы наша родная Пензенская губерния стала благополучной и преуспевающей.

Желаю всем пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть у каждого из нас будет уверенность в завтрашнем дне, а в семьях царят мир и согласие!» - говорится в обращении председателя Заксобра.