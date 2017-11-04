Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|4 ноя 2017|11:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Общество | Председатель Заксобра пожелал пензенцам мира и согласия

04.11.2017|09:48
Печать

В субботу, 4 ноября, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин от имени депутатов поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства.

«Корни этого праздника уходят в далекое прошлое, когда в 1612 году русский народ освободил Москву от польских интервентов и положил конец Смутному времени.

Не только гражданин Минин и князь Пожарский объединили россиян. Настоящая любовь к Родине подняла народ на великие дела, дала силы на подвиги и свершения. Государственный праздник - доказательство того, что россияне свято берегут традиции предков, наполняют их духовное достояние новыми делами и свершениями.

Пензенская область - уникальная территория, где в мире и согласии живут представители многочисленных народностей. У всех у нас общая Родина, общий дом и общие цели. Мы все хотим, чтобы наша родная Пензенская губерния стала благополучной и преуспевающей.

Желаю всем пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Пусть у каждого из нас будет уверенность в завтрашнем дне, а в семьях царят мир и согласие!» - говорится в обращении председателя Заксобра.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!