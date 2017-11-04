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Общество | Пензенцы поклонились святыне в день Казанской иконы Божией Матери

04.11.2017|14:52
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Православные верующие отметили праздник Казанской иконы Божией Матери. Более 400 лет она является небесной заступницей России и Пензы.

Чудотворный лик был обретен в 1579 году, с него сделали несколько списков (копий). Один из них был подарен Пензе царем Алексеем Михайловичем по случаю основания города.

«Пензенцы очень почитают этот образ и приходят помолиться Божией Матери и попросить у нее помощи в своих каких-то житейских проблемах, нуждах, попросить у бога прощения и попросить ее заступничества в своей жизни», - рассказал настоятель Митрофановской церкви иерей Павел Колесников.

«Для того, чтобы в семье все было хорошо и чтобы господь даровал им блага небесные и земные», - пояснил секретарь миссионерского отдела Пензенской епархии Георгий Алексеев.

В церковном календаре существует несколько дней особого почитания Казанской иконы Божией матери. Осеннее торжество в ее честь установлено в память об избавлении Москвы от польской интервенции в 1612 году.

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