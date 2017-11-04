04.11.2017 | 10:40

В субботу, 4 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил жителям города поздравление с общенациональным праздником - Днем народного единства.

«Россия - великая держава, сила которой в единстве и сплоченности всего народа. История дает нам замечательные примеры, показывая, как, преодолев все разногласия, наши соотечественники смогли дать отпор захватчикам.

Сегодня мы особенно остро понимаем, что только вместе преодолеем любые испытания и сделаем все возможное для дальнейшего успешного развития любимого города и всей страны.

Дорогие земляки! День народного единства - праздник граждан России, а значит, каждого из нас. От всей души желаю вам доброго здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» - говорится в поздравлении мэра.