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Общество | Мэр Пензы поздравил горожан с общенациональным праздником

04.11.2017|10:40
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В субботу, 4 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил жителям города поздравление с общенациональным праздником - Днем народного единства.

«Россия - великая держава, сила которой в единстве и сплоченности всего народа. История дает нам замечательные примеры, показывая, как, преодолев все разногласия, наши соотечественники смогли дать отпор захватчикам.

Сегодня мы особенно остро понимаем, что только вместе преодолеем любые испытания и сделаем все возможное для дальнейшего успешного развития любимого города и всей страны.

Дорогие земляки! День народного единства - праздник граждан России, а значит, каждого из нас. От всей души желаю вам доброго здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» - говорится в поздравлении мэра.

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Гость|04.11.2017 10:53|

Вот заливает,я даже всплакнул.

По улице хоть раз прошёлся,в глаза людей посмотрел.В них злоба на жизнь и полная неуверенность в завтрашнем дне.Народ загнан в кредиты и лишён заработка.С праздником.Наступающем.

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