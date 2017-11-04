04.11.2017 | 08:49

В субботу, 4 ноября, губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства.

«Этот замечательный праздник служит символом единения народа во имя свободы и независимости нашей великой Родины.

Искреннее чувство гордости за свою страну и ее славную многовековую историю, стремление сделать все для могущества и процветания России объединяют всех нас и сегодня.

Дружба народов - бесценное достояние, доставшееся нам от дедов и прадедов. Бережно сохранить и приумножить его, передать в наследство грядущим поколениям - наша масштабная цель и стратегическая задача.

Многонациональное население Сурского края издавна живет в мире и согласии. У нас нет места политическому экстремизму, проявлениям религиозной вражды и розни. Вместе мы едины и непобедимы - это подтверждает история, это доказывают реалии дня нынешнего. Уверен, что так будет и впредь.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!» - говорится в поздравлении главы региона.