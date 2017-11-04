Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|4 ноя 2017|12:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Общество | Глава Пензы пожелал горожанам мира, любви и добра

04.11.2017|11:22
Печать

В субботу, 4 ноября, глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей областного центра с Днем народного единства.

«Этот праздник - дань нашим славным предкам, которые в непростое, смутное время 1612 года, независимо от социальной, национальной и религиозной принадлежности, смогли объединить свои силы и противостоять врагу во имя свободы и суверенитета Российской державы.

За многолетнюю историю нашей страны россиянам не раз приходилось доказывать свое единство, храбрость и мужество. В годы Отечественной войны 1812 года крестьяне и дворяне плечом к плечу защищали Отчизну от наполеоновских войск, а в Великую Отечественную вся страна встала на борьбу с фашисткой оккупацией.

В нашем городе живут люди многих национальностей и конфессий, которых объединяет любовь к своей малой родине, гордость за свое Отечество, уважение друг к другу и взаимопомощь. При любых обстоятельствах мы должны помнить, что мы - один народ, у нас одна страна и пока мы вместе - мы велики и непобедимы!

Дорогие земляки, от всей души желаю каждому из вас счастья мира, любви, добра, благополучия и успехов в труде! Пусть в ваших семьях и трудовых коллективах царят согласие и взаимопонимание! Пусть наше единство станет залогом успешного развития Пензы, Сурского края и России!» - говорится в обращении главы города к пензенцам.

0
0
0
0
 
Гость|04.11.2017 12:02|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!