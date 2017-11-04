04.11.2017 | 11:22

В субботу, 4 ноября, глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей областного центра с Днем народного единства.

«Этот праздник - дань нашим славным предкам, которые в непростое, смутное время 1612 года, независимо от социальной, национальной и религиозной принадлежности, смогли объединить свои силы и противостоять врагу во имя свободы и суверенитета Российской державы.

За многолетнюю историю нашей страны россиянам не раз приходилось доказывать свое единство, храбрость и мужество. В годы Отечественной войны 1812 года крестьяне и дворяне плечом к плечу защищали Отчизну от наполеоновских войск, а в Великую Отечественную вся страна встала на борьбу с фашисткой оккупацией.

В нашем городе живут люди многих национальностей и конфессий, которых объединяет любовь к своей малой родине, гордость за свое Отечество, уважение друг к другу и взаимопомощь. При любых обстоятельствах мы должны помнить, что мы - один народ, у нас одна страна и пока мы вместе - мы велики и непобедимы!

Дорогие земляки, от всей души желаю каждому из вас счастья мира, любви, добра, благополучия и успехов в труде! Пусть в ваших семьях и трудовых коллективах царят согласие и взаимопонимание! Пусть наше единство станет залогом успешного развития Пензы, Сурского края и России!» - говорится в обращении главы города к пензенцам.